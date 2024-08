Fußball-Legende Christoph verliert Kampf gegen Krebs

Der deutsche Fußball trauert um eine seiner bekanntesten Persönlichkeiten: Christoph Daum. Der renommierte Ex-Bundesligatrainer erlag am vergangenen Samstag in Köln seiner Krebserkrankung.

Daum war seit Herbst 2022 in Behandlung, doch sein tapferer Kampf gegen die Krankheit endete tragisch.

Ein erfülltes Trainerleben

Christoph Daum zählt zweifellos zu den schillerndsten Figuren im deutschen und internationalen Fußball. Seine Karriere als Trainer begann er in der Bundesliga, wo er Mannschaften wie den 1. FC Köln, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen betreute. Aber nicht nur in Deutschland hinterließ er seine Spuren.

In der Türkei führte Daum die Teams von Fenerbahce, Besiktas und Bursaspor an und konnte große Erfolge feiern. Auch in anderen Ländern war sein sportliches Wissen gefragt: Austria Wien in Österreich, der FC Brügge in Belgien und die Nationalmannschaft Rumäniens gingen alle unter seiner Leitung auf das Spielfeld.

Eindruck hinterlassen

Neben seinem Engagement auf dem Trainingsplatz war Daum auch für seine markanten Auftritte im Fernsehen bekannt. Mit klaren Meinungen und interessanten Anekdoten wusste er stets zu begeistern und dem Fußballpublikum wertvolle Einblicke zu gewähren. Seine charismatische Art und sein unermüdlicher Einsatz machten ihn zu einem unvergesslichen Teil der Fußballkultur.

Trauer und Mitgefühl

Der Tod von Christoph Daum hinterlässt eine große Lücke im Fußball, vor allem aber in der Familie, die ihn bis zum Ende begleitete. Die Deutsche Presse-Agentur meldete, dass Daum „friedlich im Kreise seiner Familie verstorben“ sei.

Der legendäre Trainer wird stets in Erinnerung bleiben, nicht nur für seine sportlichen Erfolge, sondern auch für seine unvergessliche Persönlichkeit.