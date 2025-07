Fußballstar stirbt mit Bruder bei Horrorcrash! (FOTO)

Fußball-Star Diogo Jota ist tot. Der Spieler des FC Liverpool kam bei einem schweren Autounfall ums Leben. Auch sein Bruder André war im Fahrzeug und starb bei dem Unfall.

Diogo Jota, 28 Jahre alt und Profi beim FC Liverpool, verunglückte am Donnerstagmorgen in der spanischen Provinz Zamora tödlich. Mehrere Medien, darunter die spanische Zeitung „Marca“, berichteten übereinstimmend über den Unfall. Auch Pedro Proenca, Präsident des portugiesischen Fußballverbands, bestätigte die tragische Nachricht.

Im Lamborghini, in dem der Unfall geschah, befand sich neben Diogo auch sein Bruder André Silva, 25 Jahre alt und ebenfalls Profifußballer beim portugiesischen Verein Penafiel. Beide verloren bei dem Unfall ihr Leben.

Berichten zufolge platzte ein Reifen von Jotas Lamborghini beim Überholvorgang.

Die beiden Brüder verloren auf der Autobahn A-65, einer vielbefahrenen Strecke aus dem Norden Portugals, nahe Kilometer 65 in der Nähe der Gemeinde Palacios de Sanabria die Kontrolle über das Fahrzeug und kamen von der Fahrbahn ab. Zeugen alarmierten gegen 00:40 Uhr den Notruf, da das Auto in Brand geraten war. Die Flammen breiteten sich zudem auf die umliegende Vegetation aus. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der beiden jungen Männer feststellen.

Mehrere Quellen berichten inzwischen, dass vermutlich beim Überholen ein Reifen des Lamborghinis geplatzt sei, was den Unfall verursachte. Laut dem Medium „Zamora24horas“ sollen die beiden Männer bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sein. Ihre sterblichen Überreste wurden zur weiteren Untersuchung in ein forensisches Institut gebracht.

Elf Tage vor dem Unfall hatte Jota seine Freundin geheiratet

Am 22. Juni hatte Diogo Jota seine Freundin Rute Cardoso geheiratet. Das Paar hinterlässt drei Kinder, geboren in den Jahren 2021, 2023 und 2024. Einen Tag vor dem Unfall war ein Interview mit Jota erschienen, in dem er sich als den „glücklichsten Mann der Welt“ bezeichnete.

Diogo Jota spielte seit 2020 für den FC Liverpool. Zuvor war er bei den Wolverhampton Wanderers, dem FC Porto, Atlético Madrid und dem FC Paços de Ferreira aktiv. Mit den „Reds“ gewann er im Sommer den Titel in der Premier League.

Auch mit der portugiesischen Nationalmannschaft feierte Jota große Erfolge. Im Sommer 2025 gewann er mit Portugal die Nations League, nachdem das Team im Halbfinale Gastgeber Deutschland ausgeschaltet und im Finale Spanien besiegt hatte.

Große Trauer

„Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und André Silva heute Morgen in Spanien“, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands. „Wir haben zwei wahre Champions verloren. Der Verlust von Diogo und André Silva ist ein irreparabler Einschnitt für den portugiesischen Fußball. Wir werden alles tun, um ihr Vermächtnis jeden Tag zu ehren.“

Auch der FC Liverpool zeigte sich bestürzt. „Der Liverpool FC ist durch den tragischen Tod von Diogo Jota zutiefst erschüttert“, erklärte der Verein. „Der FC Liverpool wird zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben und bittet um Respekt für die Privatsphäre von Diogos und Andrés Familie, Freunden, Teamkollegen und Mitarbeitern, während sie versuchen, mit diesem unvorstellbaren Verlust umzugehen. Wir werden sie weiterhin voll unterstützen.“

Auch der FC Porto, einer von Jotas früheren Vereinen, sprach sein Beileid auf X aus: „Der Futebol Clube do Porto ist in Trauer. Mit großem Schock und tiefer Trauer sprechen wir der Familie und den Freunden von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva, der ebenfalls unser Jugendspieler war, unser herzliches Beileid aus. Ruhe in Frieden.“