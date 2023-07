Diese Weltfilme und Serien wurden in Kroatien gedreht

Kroatien offenbart sich als ein wahres Eldorado für Filmproduktionen und zieht immer mehr internationale Filmprojekte in seinen Bann. Die atemberaubende landschaftliche Schönheit des Landes hat bereits zahlreiche namhafte Produktionen angezogen und bietet ein breites Spektrum an Kulissen, die in Erinnerung bleiben.

Das bisher größte in Kroatien realisierte Filmprojekt ist „Canary Black“ mit Kate Beckinsale in der Hauptrolle. Die Dreharbeiten fanden in Zagreb statt und unterstrichen die Attraktivität der kroatischen Hauptstadt für Filmemacher. Doch nicht nur Zagreb erfreut sich großer Beliebtheit, auch der Süden des Landes zieht viele Filmteams an. Insbesondere Fans der Erfolgsserie „Game of Thrones“ dürften Dubrovnik als Kulisse für den galaktischen Stadtkomplex Canto Bight wiedererkennen. Sowohl die Altstadt als auch die Insel Lokrum und die Festung Lovrijenac haben sich als besonders prägnante Schauplätze der Serie etabliert.

Auch die Insel Vis hat sich einen Platz im Filmparadies Kroatien gesichert. Sie verkörperte die griechische Insel Skopelos im populären 2017 gedrehten Musical „Mamma Mia 2“. Neben Meryl Streep standen Stars wie Colin Firth, Amanda Seyfried und Pierce Brosnan vor der Kamera.

Ein weiteres Beispiel ist die Stadt Opatija, die im biografischen Film „Diana“ aus dem Jahr 2013 eine Rolle spielte. Naomi Watts verkörperte darin Lady Diana und erzählte die Geschichte der letzten zwei Lebensjahre der Prinzessin und ihr tragisches Ende.

Istrien hingegen diente als Schauplatz für die Fortsetzung des Films „The Hitman’s Wife’s Bodyguard“. Selma Hayek, Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds besuchten zunächst Rovinj und anschließend Zagreb. Die kroatische Küste begeisterte offenbar auch Salma Hayek so sehr, dass sie nach den Dreharbeiten in Rovinj schnell zurückkehrte, um das Science-Fiction-Drama „Bliss“ zu drehen. An ihrer Seite spielte Owen Wilson, und Split diente als Kulisse für den Film.

Trotz schlechter Kritiken ist der Netflix-Film „The Weekend Away“ erwähnenswert, da er Szenen in Split zeigt, die die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten präsentieren. Die Schauspielerin Leighton Meester, bekannt aus der Serie „Gossip Girl“, wirkte in dem Film mit.

Die Insel Hvar wurde 2018 von wohlhabenden Briten für die Dreharbeiten zur Reality-Soap „Made In Chelsea“ auserkoren. Die 16. Staffel der Serie lockte mit Sicherheit zahlreiche Briten an die kroatische Küste, um die luxuriösen Abendessen, Yachten und Strandbars selbst zu erleben.

Dubrovnik war auch Drehort für die dritte Staffel der europäischen Koproduktionsserie „Borgia“ im Jahr 2014. Während der zweiwöchigen Dreharbeiten fanden rund 800 Einheimische Arbeit als Statisten, und internationale Crewmitglieder wurden in Dubrovniker Hotels untergebracht. Die historische Serie „Knightfall“, die sich mit dem Fall, der Verfolgung und der Verbrennung der Mitglieder des Templerordens beschäftigt, wurde ebenfalls in Dubrovnik gedreht.

Zuletzt sei die Insel Brijuni erwähnt, die 2019 als Drehort für den Langfilm „Bosonogi car“ ausgewählt wurde. Unter der Regie von Peter Brosens und Jessica Woodworth entstand dieser Film, der von Lana Matić und Boris T. Matić koproduziert wurde.

Insgesamt zeigt sich Kroatien als facettenreiches und begehrtes Ziel für Filmproduktionen, das durch seine landschaftliche Schönheit und vielfältigen Kulissen immer mehr internationale Filmprojekte anzieht.