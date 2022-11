Angler zieht Monster-Goldfisch an Land (FOTO)

Der 42-jährige Angler hat mit diesem gigantischen Fang nicht gerechnet. Er zog in der Champagne in Frankreich aus dem Bluewater Lake einen Monster-Goldfisch. Der schwere Carrot (zu Deutsch: Karotte) wiegt satte 30 Kilogramm.

Der knallorangene Goldfisch lebt seit einiger Zeit in dem See und ist ein beliebtes Ziel für Angler. Geangelt hatte den Goldfisch kaum ein Angler.

„Ich wusste immer, dass Carrot da unten ist, aber ich hätte nie damit gerechnet, sie zu fangen“, so der stolze Angler gegenüber dem britischen Boulevardblatt „Daily Mail“. Rund 25 Minuten hat es gedauert, bis er den Fisch an Land gezogen hatte. Der 30 Kilo schwere Fisch gilt als “größter Goldfisch” der Welt. Er dürfte 20 Jahre alt sein. Nach dem spektakulären Fang wurde der Fisch wieder in die Freiheit entlassen.