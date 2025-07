Radar-Fallen in Serbien: Liste von 62 versteckten Kontrollpunkten

Serbiens Autobahnen sind mit einem unsichtbaren Netz aus 62 Kontrollpunkten überzogen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird lückenlos überwacht – ein beliebter Fahrertrick funktioniert nicht mehr.

Serbien überwacht Durchschnittsgeschwindigkeit an 62 Autobahn-Standorten. Dies teilte das Innenministerium dem Portal MONDO mit. Damit ist ein beliebter Trick unter Autofahrern nicht mehr möglich: das schnelle Fahren auf bestimmten Streckenabschnitten mit anschließender Pause, um die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen den Mautstellen im erlaubten Bereich zu halten. Viele Verkehrsteilnehmer wissen nicht, dass die Geschwindigkeit nicht nur zwischen Mautstellen, sondern auch an zahlreichen Kontrollpunkten gemessen wird.

Eine Frau aus Belgrad berichtete gegenüber MONDO, dass sie innerhalb von nur zwei Monaten drei Strafzettel für Geschwindigkeitsübertretungen auf der Autobahn erhalten hat. Einer davon betraf eine Fahrt vom September 2023. Überrascht von der Häufung der Strafen fragte sie sich, wie lange es dauern kann, bis man nach einem Verstoß die entsprechende Benachrichtigung erhält.

Bußgeldverfahren erklärt

Diese Frage beschäftigt viele Autofahrer. Polizeioberst Slavisa Lakicevic, Leiter der Verkehrspolizeibehörde, erläuterte im Gespräch mit MONDO den Ablauf: Sobald die Behörde die Daten über einen Verkehrsverstoß von der öffentlichen Gesellschaft „Putevi Srbije“ (Straßen Serbiens) erhält, wird der Fall weiterbearbeitet. „Nach Erfassung des Verstoßes im System wird der Fahrzeughalter aufgefordert, binnen acht Tagen vollständige und korrekte Angaben zur Person zu machen, die zum Zeitpunkt des Verstoßes am Steuer saß“, so Lakicevic.

Der Polizeioberst wies zudem darauf hin, dass auf den Autobahnen Informationstafeln installiert wurden, die unter anderem auf die Kontrolle der Durchschnittsgeschwindigkeit hinweisen. Im vergangenen Jahr wurden mit diesem Überwachungssystem rund 100.000 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt.

⇢ Hitze-Horror lässt Österreichs Autobahnen aufplatzen!



Überwachte Standorte

Richtung A (Belgrad – Presevo)

Belgrad A

Mali Pozarevac A

Umcari A

Vodanj A

Smederevo A

Velika Plana A

Markovac A

Batocina A

Jagodina A

Paracin A

Pojate A

Aleksinac A

Nis Nord A

Nis Süd A

Richtung A (Belgrad – Sid)

Pecinci A

Sremska Mitrovica A

Kuzmin A

Adasevci A

Richtung A (Belgrad – Subotica)

Indjija A

Beska A

Kovilj A

Novi Sad – Süd A

Zmajevo A

Vrbas A

Backa Topola A

Zednik A

Richtung A (Belgrad – Cacak)

Ub A

Lajkovac A

Ljig A

Takovo A

Preljina A

Richtung B (Presevo – Belgrad)

Nis Süd B

Nis Nord B

Aleksinac B

Pojate B

Paracin B

Jagodina B

Batocina B

Markovac B

Velika Plana B

Smederevo B

Vodanj B

Umcari B

Mali Pozarevac B

Belgrad B

Richtung B (Sid – Belgrad)

Morovic B

Kuzmin B

Sremska Mitrovica B

Pecinci B

Richtung B (Subotica – Belgrad)

Zednik B

Backa Topola B

Vrbas B

Zmajevo B

Novi Sad – Nord B

Kovilj B

Beska B

Indjija B

Richtung B (Cacak – Belgrad)

Preljina B

Takovo B

Ljig B

Lajkovac B

Ub B

Verkehrssicherheit im Fokus

Das erweiterte Kontrollsystem auf serbischen Autobahnen geht über die reine Geschwindigkeitsüberwachung hinaus. Seit seiner vollständigen Implementierung werden auch andere Verstöße wie das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts oder die unerlaubte Handynutzung erfasst. Diese umfassende Überwachung soll die Verkehrssicherheit deutlich verbessern. Die serbischen Behörden sehen darin eine Notwendigkeit, da in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 40 Menschen jährlich bei Unfällen auf Autobahnen ums Leben kamen. Als Hauptursache gilt dabei unangepasste Geschwindigkeit.

Besonders ausländische Fahrer werden häufiger bei Tempoüberschreitungen erfasst und müssen oft direkt an den Mautstellen die Bußgelder begleichen. Die lückenlose Überwachung der Durchschnittsgeschwindigkeit macht es für alle Verkehrsteilnehmer nahezu unmöglich, durch strategische Pausen an Raststätten oder Tankstellen Geschwindigkeitsüberschreitungen zu kaschieren. Die Verkehrspolizei verzeichnet seit Einführung des Systems eine deutliche Zunahme an festgestellten Verstößen, was die Effektivität der Maßnahme unterstreicht.