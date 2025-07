Hitze-Horror lässt Österreichs Autobahnen aufplatzen!

Die Hitze lässt Österreichs Autobahnen glühen. Mit Temperaturen von bis zu 55 Grad Celsius auf der Fahrbahnoberfläche werden sowohl Fahrzeuge als auch der Straßenbelag extremen Belastungen ausgesetzt.

Besonders die Betonplatten reagieren empfindlich auf die anhaltende Hitze, was zu gefährlichen „Blow-ups“ – plötzlichen Aufwölbungen des Belags – führen kann. Im Großraum Wien, wo das Problem besonders akut ist, hat die Asfinag (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) ein ausgeklügeltes System etabliert: Tagsüber werden provisorische Ausbesserungen vorgenommen, während die umfassenden Sanierungsarbeiten in die kühleren Nachtstunden verlegt werden, um Verkehrsbehinderungen zu minimieren.

Die Überwachung der Verkehrswege erfolgt mit höchster Sorgfalt. Sämtliche Autobahnen und Schnellstraßen werden mindestens einmal täglich kontrolliert, um frühzeitig Rissbildungen, Hebungen oder andere Veränderungen im Straßenbelag zu erkennen und umgehend reagieren zu können. Die Asfinag versichert, dass es derzeit keine besonders hitzeempfindlichen Streckenabschnitte im österreichischen Autobahnnetz gibt. Spezielle Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgrund der Hitzeentwicklung sind auf den Autobahnen nicht vorgesehen.

Schutz der Mitarbeiter

Während Autofahrer bei Tempo 130 in klimatisierten Fahrzeugen unterwegs sind, stehen die Asfinag-Mitarbeiter an vorderster Front im Kampf gegen die Hitze. Um die gesundheitliche Belastung zu reduzieren, wurden die Arbeitszeiten angepasst und in kühlere Tagesabschnitte verlegt. Die Einsätze werden zeitlich begrenzt und durch regelmäßige Pausen unterbrochen. Das Unternehmen stattet seine Mitarbeiter mit Sonnenschutzmitteln, Thermosflaschen für Trinkwasser und Mineralgetränken aus. Zudem gehören regelmäßige medizinische Betreuung und vorsorgliche Hautuntersuchungen zum Schutzkonzept.

Stabile Infrastruktur

Auf die Frage der Tageszeitung „Heute“, ob die extreme Hitze ausreichen würde, um ein Spiegelei auf dem Beton zu braten, gibt die Asfinag eine klare Antwort: Selbst bei 55 Grad Celsius würde der Garprozess mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Die entscheidende Frage bleibt, ob die Straßeninfrastruktur diesen extremen Temperaturen standhalten kann. Die Asfinag zeigt sich zuversichtlich und gut vorbereitet. Schäden werden unverzüglich behoben, die Kontrollen erfolgen in hoher Frequenz.

Der Zustand der Fahrbahnen bleibt auch bei 55 Grad Bodentemperatur stabil.

Langfristige Strategien gegen Hitzeschäden

Um künftige Hitzewellen besser zu bewältigen, setzt die Asfinag auf moderne Technologien. Entlang der Strecken werden zunehmend Sensoren und Fernüberwachungssysteme installiert, die hitzebedingte Schäden wie Rissbildungen oder Aufwölbungen frühzeitig erkennen können. Diese Detektionssysteme sammeln kontinuierlich Daten, die eine effizientere Planung von Sanierungsmaßnahmen ermöglichen und die Verkehrssicherheit auch bei extremen Wetterbedingungen gewährleisten sollen.

Die finanziellen Ressourcen für diese Herausforderungen sind beträchtlich: Jährlich investiert die Asfinag rund 500 Millionen Euro in die Modernisierung und Sanierung der Straßen sowie in Sicherheitseinrichtungen. Ein bedeutender Teil dieser Summe fließt in die Anpassung der Infrastruktur an klimatische Veränderungen. Neben der Fahrbahnsanierung umfasst dies auch innovative Energie- und Lärmschutzprojekte, die die Widerstandsfähigkeit des gesamten Autobahnnetzes gegenüber zunehmenden Hitzewellen stärken sollen.

📍 Ort des Geschehens