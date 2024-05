Galatasaray ist Meister: Favoriten feierte lautstark mit (VIDEOS)

In der pulsierenden Welt des Fußballs hat Galatasaray Istanbul einen weiteren Meilenstein erreicht, indem es am Sonntag den Titel in der türischen Süper Lig errang.

Ein überzeugender 3:0-Auswärtssieg gegen Konyaspor besiegelte ihren Triumph und sicherte ihnen einen Vorsprung von drei Punkten vor ihrem ewigen Rivalen Fenerbahce Istanbul. Diese Errungenschaft weckte nicht nur in der Türkei, sondern auch in Wien große Emotionen.

Feierlaune in Wien

Die Freude über diesen Erfolg machte sich weit über die Grenzen der Türkei hinaus bemerkbar, insbesondere in Wien, wo Hunderte von Fans in Feierlaune ausbrachen. Der Reumannplatz im zehnten Wiener Gemeindebezirk wurde zum Schauplatz einer spontanen Feier, bei der Fans in Trikots, mit Fahnen und Bannern ihre Verbundenheit mit Galatasaray zum Ausdruck brachten.

Friedlicher Jubel

Trotz der lebhaften Atmosphäre und der großen Menschenmenge berichtete die Polizei glücklicherweise von einem friedlichen Verlauf der Feierlichkeiten. Die Zusammenkunft der enthusiastischen Anhängerschaft war jedoch von kurzer Dauer. Ein einsetzender Regenschauer sorgte dafür, dass sich der Reumannplatz gegen 21.30 Uhr rasch leerte. In den Vorjahren hatten derartige Versammlungen teilweise zu Ausschreitungen geführt.

Galatasaray Istanbuls neuerlicher Triumph in der türkischen Süper Lig stellt einen wichtigen Moment in der Geschichte des Klubs dar und zeugt von seiner anhaltenden Dominanz im türkischen Fußball.