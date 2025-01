Gasexplosion in Restaurant – Sechs Tote

Bei einer Explosion in einem Restaurant in Most (Tschechien) sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Laut Zeugenaussagen war der Auslöser ein umgefallener Gasheizstrahler, dessen Propangasflasche sich daraufhin entzündete.

Acht Verletzte

Laut den Berichten der Feuerwehr wurden acht Menschen verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Augenzeugen berichteten, dass die Flammen eine Höhe von zwei bis drei Metern erreichten, wie man an den Spuren an den benachbarten Gebäuden erkennen konnte. Insgesamt gelang es etwa 30 Personen, sich aus dem betroffenen Restaurant und den umliegenden Gebäuden in Sicherheit zu bringen.

Der tschechische Innenminister Vit Rakusan äußerte sich über die Plattform X und berichtete, dass er in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden stehe, um die Entwicklungen zu überwachen.

Ermittlungen

Bilder des Vorfalls zeigen das komplette Ausmaß der Zerstörung: Die Gaststätte brannte vollständig ab. Ein Statiker soll nun prüfen, ob das beschädigte Gebäude abgerissen werden muss. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gefährdung der Allgemeinheit aufgenommen. Eine solche Straftat begeht, wer fahrlässig eine Gefahr für das Leben einer größeren Anzahl Menschen oder für fremdes Eigentum erheblich in großem Ausmaß herbeiführt.

Lesen Sie auch: Verschanzter Mordverdächtiger bei Explosion getötet Ein 59-jähriger Slowake, der im Verdacht steht, eine Frau in Zistersdorf erstochen zu haben, wurde tot aufgefunden.

Zwei Kinder bei Gasflaschen-Explosion verbrannt! Nach dem Einsturz eines Wohnhauses durch eine Gasexplosion in der Nähe der süditalienischen Großstadt Neapel wurde die Leiche der letzten vermissten Person

Explosion bei Polizeieinsatz: Ein Toter, sechs Verletzte (FOTO) Ein dramatischer Polizeieinsatz in Wien-Ottakring endet tragisch. Schussabgaben und eine Explosion fordern ein Todesopfer.

Die Behörden arbeiten daran, die genauen Ursachen der Explosion zu klären und gegebenenfalls Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Das tragische Unglück wird weiterhin detailliert untersucht, um mögliche Sicherheitslücken aufzudecken und solche Vorkommnisse in der Zukunft zu verhindern.