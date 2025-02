Gasleck lähmt Wiener Öffis: Verkehr eingeschränkt

Ein Gasleck in Wien sorgt für Verkehrschaos: Die Straßenbahnlinie 18 ist betroffen, während Reparaturen andauern. Wie lange bleibt der Verkehr eingeschränkt?

Am Sonntag kam es in Wien aufgrund eines Gasaustritts im Bereich der Schlachthausgasse und Erdbergstraße zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Besonders betroffen war die Straßenbahnlinie 18, deren Betrieb zunächst vollständig eingestellt werden musste. Mittlerweile verkehrt sie jedoch auf einer verkürzten Strecke. Wie die Wiener Netze, der lokale Energieversorger, gegenüber der Lokalzeitung MeinBezirk am Sonntagabend mitteilten, ist ein Austausch des betroffenen Gasrohrs erforderlich. Die Reparaturarbeiten könnten sich bis zum heutigen Montag hinziehen.

Landstraße

Das Gasleck wurde am Sonntagvormittag in der Landstraße entdeckt und hat direkte Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Eine erhöhte Gaskonzentration wurde an der Ecke Schlachthausgasse und Erdbergstraße festgestellt, wie Christian Call, Sprecher der Wiener Netze, erklärte. Das Leck wurde von Gasspürwagen aufgespürt, die regelmäßig das Wiener Gasnetz überprüfen. Die Entdeckung erfolgte um 10 Uhr vormittags, woraufhin die Straßenbahnlinie 18 in Zusammenarbeit mit den Wiener Linien vorübergehend eingestellt wurde.

Gasrohr austauschen

Seit der Entdeckung sind Teams der Wiener Netze vor Ort, um die undichte Stelle zu reparieren. Dabei wurden Betonfelder entfernt und der Boden aufgegraben. Call informierte MeinBezirk am Abend, dass das Problem größer sei als zunächst angenommen und eine einfache Abdichtung nicht ausreiche. „Es muss das Gasrohr ausgetauscht werden“, so Call. Die Arbeiten könnten länger dauern als ursprünglich gedacht. Während am Nachmittag noch mit einer Behebung in den Nachtstunden gerechnet wurde, musste diese Prognose revidiert werden, und die Arbeiten könnten bis zum heutigen Montag andauern.

Keine Gefahr

Call betonte, dass die Gasaustrittswerte so gering seien, dass sie für die menschliche Nase nicht wahrnehmbar sind. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, versicherte er. Die betroffene Gasleitung bleibt in Betrieb, jedoch könnte es aufgrund des Rohrtausches zu einer minimalen Unterbrechung kommen.

Verkehrseinschränkungen

Die Straßenbahnlinie 18 wird weiterhin auf einer verkürzten Strecke geführt, solange die Arbeiten andauern. Derzeit verkehrt sie nur zwischen Burggasse, Stadthalle U und St. Marx S. Fahrgäste werden gebeten, auf die U-Bahnlinie U3, die Straßenbahnlinie 71 und die Buslinie 74A auszuweichen. Auch der Kfz-Verkehr wird im Bereich des Gaslecks „kleinräumig“ umgeleitet.