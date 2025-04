Gebrauchtautos: Jetzt sinken die Preise!

Die Durchschnittspreise sinken im März nur leicht um 0,92 Prozent auf 29.750 Euro – steigende Nachfrage bei älteren Fahrzeugen.

Die Fahrzeugpreise sinken im März leicht: 29.750 Euro kostet ein entsprechendes Fahrzeug im Schnitt – und damit um 277 Euro oder 0,92 Prozent weniger als im Februar dieses Jahres. Das geht aus dem aktuellen AutoScout24 Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI)* hervor, den AutoScout24 monatlich auf der Basis aktueller Angebotspreise erstellt. „Insgesamt entwickeln sich die Preise für gebrauchte Autos im laufenden Jahr relativ stabil. Gleichzeitig hat die Nachfrage im März spürbar angezogen – insbesondere bei älteren Modellen“, erklärt Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24. Besonders gefragt sind Fahrzeuge im Alter von 3 bis 5 Jahren, die noch in gutem Zustand, aber bereits günstiger als neuwertige Modelle sind, sowie Autos zwischen 10 und 20 Jahren, bei denen Käufer gezielt auf niedrige Anschaffungskosten achten.

Obere Mittelklasse besonders gefragt

Im aktuellen Gebrauchtwagenmarkt sticht besonders die Obere Mittelklasse (31.006 Euro) mit einem Nachfrageplus von 22 Prozent hervor. Mehr Interessenten finden aktuell auch die Kompakt- (21.433 Euro, Nachfrage: +13 Prozent) und Mittelklasse (26.516 Euro, Nachfrage: +10 Prozent). Die Preise für Kleinwagen sind um 1,7 Prozent gefallen und liegen nun bei 15.257 Euro (Nachfrage: +7 Prozent). Ähnliche Werte zeigen SUVs und Geländewagen (35.850 Euro, Nachfrage: +7 Prozent). Der Durchschnittspreis für die Oberklasse liegt bei 65.404 Euro, Vans und Kleinbusse kosten 27.382 Euro. Sportwagen bleiben mit durchschnittlich 80.312 Euro das teuerste Segment.

Beliebtheit bei älteren Gebrauchtwagen steigt

Der Gebrauchtwagenmarkt zeigt aktuell eine klare Tendenz hin zu älteren Fahrzeugen. Autos im Alter von 3 bis 5 Jahren mit einem Durchschnittspreis von 31.958 Euro, 10 bis 20 Jahren (12.181 Euro) sowie Youngtimern (9.228 Euro) werden im März im Vergleich zum Vormonat um 12 Prozent mehr nachgefragt. Fahrzeuge zwischen 5 und 10 Jahren liegen mit einem durchschnittlichen Preis von 24.247 Euro und einer Beliebtheit von 9 Prozent ebenfalls im vorderen Feld. Im Gegensatz dazu verlieren besonders junge Gebrauchte an Zuspruch: Bei 1 bis 3 Jahre alten Fahrzeugen (41.635 Euro) ist die Nachfrage um 6 Prozent zurückgegangen. Modelle bis zu 1 Jahr liegen im Schnitt bei 41.277 Euro.

Elektroautos mit leichter Korrektur

Elektrofahrzeuge liegen aktuell bei einem Durchschnittspreis von 41.436 Euro, das entspricht einem Minus von 1,75 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das Angebot ging um 2,4 Prozent zurück, die Nachfrage um 6 Prozent. Bei Benzin- (28.459 Euro) und Dieselfahrzeugen (26.502 Euro) zeigen sich ebenfalls leichte Preisrückgänge von 1,4 Prozent bzw. 0,5 Prozent. Verbrenner werden wieder stärker nachgefragt, plus 8 Prozent bei Benzinfahrzeugen und plus 11 Prozent bei Dieselautos. Hybridfahrzeuge bewegen sich mit einem Preis von 45.267 Euro und minimalen Veränderungen bei Preis (-0,4 Prozent) und Angebot (plus 0,42 Prozent) im stabilen Bereich. Die Nachfrage hat um 9 Prozent angezogen.