Gebrochene Beine bei Horror-Crash: Tiger Woods vor Karriereende?

Golf-Legende Tiger Woods erlitt bei einem Autounfall schwere Verletzungen und musste notoperiert werden. Viele fragen sich, wie es mit seiner Karriere weitergehen wird.

Tiger Woods, einer der erfolgreichsten Sportler aller Zeiten, sorgt seit Jahren auch abseits des Platzes für Schlagzeilen. Seine langjährige Karriere ist gezeichnet von zahlreichen Höhen und Tiefen, Erfolgen und Niederschlägen. Seine Ex-Frau soll er z.B. mit 121 Damen betrogen haben. Nach unzähligen Sex-Skandalen, Affären, Drogenmissbrauch, Unfällen und Festnahmen, kam es nun zu einem weiteren Horror-Crash.

Am Dienstag war der Golf-Superstar in einen schweren Autounfall verwickelt. Im Süden von Los Angeles hat sich sein Auto mehrfach überschlagen und landete in einer Böschung. Neuen Informationen zufolge war Woods in Eile und fuhr zu schnell, die Polizei geht von einer erhöhten Geschwindigkeit aus. Alkohol, Drogen oder Medikamente seien nicht im Spiel gewesen. Der 15-fache Major-Sieger war im Auto eingeklemmt und musste von einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Wrack befreit werden.

Der Amerikaner erlitt zahlreiche schwere Verletzungen und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. „Offene Trümmerbrüche, die den oberen und unteren Teil des Schien- und Wadenbeins betroffen haben, wurden durch einen Stab im Schienbein stabilisiert“, sagte Woods Arzt Anish Mahajan. Weitere Knochenverletzungen im Fuß und Knöchel wurden mit einer Kombination aus Schrauben und Pins stabilisiert.

Das Auto hat schwere Schäden davongetragen, glücklicherweise hielt das Gehäuse stand, sonst wäre der Unfall tödlich gewesen. Der Vater von zwei Kindern ist zwar wieder ansprechbar, in den Medien wird aber schon über ein mögliches Karriereende durch die schweren Verletzungen spekuliert. Eine Rückkehr auf den Golfplatz wird es sicherlich sehr lange nicht geben.