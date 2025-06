Geburt während Clubbesuch: Baby kommt in Disco-Toilette zur Welt

In einer Saarbrücker Diskothek kam es in der Nacht zum Samstag zu einem außergewöhnlichen Ereignis: Eine Frau brachte auf der Toilette eines Clubs ein Kind zur Welt.

Ein Polizeisprecher des Saarlandes bestätigte gegenüber TAG24, dass die Behörden kurz vor Mitternacht über den Vorfall informiert wurden. Clubbesucher des im Norden der Stadt gelegenen „Discoplex A8“ hatten bereits zuvor medizinische Hilfe angefordert. Als die Sanitäter am Einsatzort eintrafen, war das Baby bereits geboren. Wegen der zahlreichen Schaulustigen wurde zusätzlich die Polizei zur Unterstützung gerufen.

Die Verantwortlichen des Clubs sorgten für einen geordneten Ablauf trotz der vielen neugierigen Gäste. „Alles lief gesittet ab“, erklärte der Sprecher der Polizei. Rettungskräfte transportierten Mutter und Neugeborenes anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Am Samstagnachmittag gab es Entwarnung: Beiden gehe es gut.

Hintergründe unklar

Ob die Frau von ihrer Schwangerschaft nichts wusste oder warum sie sich trotz fortgeschrittener Schwangerschaft in der Diskothek aufhielt, bleibt unklar. Der Polizeisprecher gab keine weiteren Details zur Identität der Mutter oder des Kindes bekannt. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden keine näheren Angaben zur Person veröffentlicht, die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Experten sprechen in solchen Fällen häufig von einer verdrängten Schwangerschaft. Dieses Phänomen ist zwar selten, kommt aber durchaus vor: Nach aktuellen Schätzungen erleben in Deutschland jährlich etwa 1.600 Frauen eine Situation, in der sie ihre Schwangerschaft bis zur Geburt nicht bemerken. Das entspricht ungefähr einer von 2.500 Geburten. Hormonelle Schwankungen, unregelmäßige Blutungen und psychische Faktoren können dazu führen, dass typische Schwangerschaftsanzeichen ausbleiben oder fehlgedeutet werden.

Party-Kontext

Zum Zeitpunkt der Geburt fand im „Discoplex A8“ die Veranstaltung „Crew Love“ statt, bei der von 22 bis 6 Uhr auf zwei Tanzflächen elektronische Musik und Mallorca-Hits gespielt wurden. Ironischerweise steht die nächste Party in dem Club unter dem Motto „Tanzen bis der Arzt kommt“.

Ungewöhnliche Geburtsorte wie Diskotheken, Supermärkte oder öffentliche Verkehrsmittel werden in Deutschland immer wieder registriert. Meist handelt es sich dabei um spontane Notfälle, bei denen die Geburt schneller als erwartet einsetzt und keine Zeit mehr bleibt, ein Krankenhaus aufzusuchen.

📍 Ort des Geschehens