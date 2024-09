Gefährliche Tritt-Fallen auf beliebtem Wanderweg entdeckt

In den stillen Wäldern nahe Himmelberg im Bezirk Feldkirchen braut sich Unheil zusammen. Auf einem beliebten Wander- und Mountainbike-Weg wurden mindestens zwei gefährliche Fallen entdeckt. Ein bislang unbekannter Täter hatte Betonblöcke mit hervorstehenden, scharfen Nägeln im Boden vergraben.

Die erste Falle wurde am Ende der letzten Woche von zwei einheimischen Mountainbikern auf einem Wanderweg entdeckt. Die Sportler waren auf einer Tour vom Tiffnerwinkel in Richtung Henkelhütte unterwegs, als sie auf problematische Höhenmeter bei 1.040 Metern gestoßen sind. Direkt nach einem Zufluss des Tiffner Bachs, in einer engen Passage des Wegs, erblickten sie den hinterlistig vergrabenen Betonblock mit Nägeln, die 8 bis 10 cm aus dem Boden herausragten.

Mountainbiker als Zufallsopfer

Der erste der beiden Mountainbiker, ein 58-jähriger Mann, schob sein Fahrrad den engen Weg hinauf und übersah zunächst die spitzen Nägel. Sein jüngerer Partner bemerkte die Gefahr erst, als sein Fahrradreifen bereits von den Nägeln aufgespießt war und er den Betonblock aus der Erde zog. Bei näherer Untersuchung entdeckten die beiden zu ihrem Entsetzen eine zweite, ähnlich präparierte Falle in unmittelbarer Nähe.

Ermittlungen aufgenommen

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar, doch die Polizeiinspektion Bodensdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die drakonischen Strafmaßnahmen gegen derartige gefährliche Eingriffe sind eindeutig; dem unbekannten Fallensteller drohen wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung Strafen von bis zu 10 Jahren Haft. Hinweise können unter der Telefonnummer 059133/2201 gemeldet werden.