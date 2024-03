Steiermark: Förster findet Skelett mit Waffe im Wald

Ein stiller Wald in der malerischen Landschaft des steirischen Bezirks Liezen wurde kürzlich zum Schauplatz eines gruseligen Fundes. Ein Förster stieß auf einen vollständig skelettierten menschlichen Körper, unweit eines Wanderweges am idyllischen Grundlsee. Wie ein stummer Zeuge lag daneben eine Langwaffe.

Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Bad Aussee und Fahndungsspezialisten des Landeskriminalamtes Steiermark nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Die Untersuchungen und die Obduktion der Leiche ergaben, dass es sich um einen Mann handelt, der zwischen 165 und 175 Zentimeter groß gewesen sein dürfte und zum Zeitpunkt seines Todes älter als 30 Jahre war.

Mehr als Zwi Jahre…

Die Polizei vermutet, dass die Leiche bereits seit mehr als zwei Jahren an diesem abgelegenen Ort liegt. Bislang konnte die Identität des Mannes nicht geklärt werden, daher bittet die Exekutive um sachdienliche Hinweise. Wer Informationen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Aussee unter der Rufnummer 059 133/6351-0 oder an den Journaldienst des Landeskriminalamt unter der Nummer 059 133/60-3333 zu wenden.

Doppelmord

In der Gerüchteküche brodelt es bereits: Könnte es sich bei dem Toten um Friedrich Felzmann aus Stiwoll handeln? Dieser wird seit mehr als sechs Jahren wegen mutmaßlichen Doppelmordes gesucht. Die Polizei jedoch dämpft die Spekulationen: „Zum jetzigen Zeitpunkt“ sei dies ausgeschlossen, aber man müsse den Abschluss der Untersuchungen abwarten.

Noch bleibt das Rätsel um den toten Mann vom Grundlsee ungelöst. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und es bleibt abzuwarten, was die Untersuchungen ergeben werden. Wer Hinweise auf den Verbleib des gesuchten Doppelmörders Friedrich Felzmann geben kann, dem winkt eine Belohnung von 5.000 Euro. Ein Fall, der nicht nur die Polizei, sondern auch die Bewohner der Region noch lange beschäftigen wird.