Gefährlicher Spaziergang: Brutale Gewalt-Serie in Wiener Parks

Am Sonntagabend ereigneten sich in Wien zwei gewalttätige Vorfälle in kurzer Abfolge, die zu Einsätzen der Polizei führten. In beiden Fällen kam es in Wiener Parks zu gefährlichen Angriffen, die Einheiten der Exekutive sowie Notfalldienste auf den Plan riefen.

Angriff im Hermann-Leopoldi-Park in Meidling

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 20:45 Uhr im Hermann-Leopoldi-Park, im 12. Wiener Bezirk Meidling. Zwei Brüder im Alter von 16 und 17 Jahren wurden Ziel eines Angriffs durch eine Gruppe Jugendlicher. Augenzeugen berichten von einer plötzlichen Eskalation, bei der Messer und Pfefferspray zum Einsatz kamen.

Während der ältere der beiden Geschwister durch einen Messerstich am Oberkörper verletzt wurde, erlitt der jüngere schwere Schläge und eine Reizung durch Pfefferspray. Die Polizei reagierte schnell, identifizierte nahe dem Tatort mehrere Verdächtige und verhaftete schließlich zwei junge Männer, die sowohl Messer als auch Pfefferspray bei sich führten. Es wurden Ermittlungen eingeleitet.

Raubversuch im Wiener Stadtpark

Weniger als eine Stunde später, um circa 21:30 Uhr, ereignete sich der zweite ernste Vorfall im Wiener Stadtpark, im 3. Bezirk. Vier Männer, alle afghanischer Herkunft und im Alter zwischen 23 und 27 Jahren, bedrohten zwei Passanten mit einem Messer, um deren Wertsachen zu entwenden. Die Angegriffenen konnten entkommen und erreichten die nahegelegene Polizeiinspektion Wien-Mitte, während die Täter die Verfolgung in der Nähe aufgaben.

Die Polizeikräfte starteten unmittelbar eine Fahndung, die rasch zur Ergreifung der vier Tatverdächtigen in der Unteren Viaduktgasse führte. Alle vier Männer wurden festgenommen und polizeilich verhört. Auch hier übernimmt das Landeskriminalamt Wien die weiteren Ermittlungen.