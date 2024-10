Fahndung nach Doppelmörder ausgeweitet

Die umfangreiche Suche nach einem mutmaßlichen Doppelmörder hat sich inzwischen auf internationale Dimensionen ausgeweitet. Die Polizei fahndet intensiv nach Roland Drexler, einem 56-jährigen Jäger, der verdächtigt wird, Anfang der Woche zwei Männer im Mühlviertel, Oberösterreich, erschossen zu haben. Unter den Opfern befindet sich auch Franz Hofer, der Bürgermeister der Gemeinde.

Möglicher Tatkontext: Jagdkonflikt

Die Tat könnte in Zusammenhang mit einem eskalierten Streit um Jagdrechte stehen. Drexler wird als langjähriger und erfahrener Jäger in der Region beschrieben und gilt als gefährlich, da er bewaffnet sein könnte. Bekannt ist er nicht zuletzt für seine Tätigkeit in der Zucht und Ausbildung von Jagdhunden. In der Nacht auf Dienstag setzte die Polizei Wärmebildkameras und Spürhunde ein, um das Gebiet in einer großangelegten Aktion zu durchsuchen.

Grenzüberschreitende Kooperation und Strategie

Die Suche nach Drexler hat inzwischen auch im Ausland begonnen, mit Ermittlungen, die sich auf Tschechien und Deutschland erstrecken. Medienberichte, insbesondere von Ö3, bestätigen, dass Polizeieinheiten beider Länder alarmiert und in Bereitschaft versetzt wurden. Noch ist ungeklärt, ob die Suche jenseits der Grenzen aktiv betrieben wird oder ob die Aktionen vor allem darauf abzielen, eine mögliche Flucht des Verdächtigen ins Ausland zu verhindern. Rainer Herrmann, Reporter des ORF, erklärte gegenüber Ö1, dass sowohl die Absicherung der Grenzübergänge als auch internationale Zusammenarbeit entscheidend sind, um den Verdächtigen dingfest zu machen.

Die Behörden setzen auf Kooperation und verstärkten Fahndungsdruck, um den mutmaßlichen Täter schnellstmöglich zu fassen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Ermittlungen dauern an, und die Öffentlichkeit wird gebeten, wachsam zu sein und eventuelle Hinweise an die Polizei weiterzugeben.