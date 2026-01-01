„Gegen linke Meinungsmache“: FPÖ startet „Patriotenradio“

Die FPÖ kündigt die Einführung eines eigenen Radiosenders mit dem Namen AUSTRIA FIRST an, der noch im Jänner auf Sendung gehen soll. Laut einer Aussendung bezeichnet FPÖ-Chef Kickl das Projekt als „Österreichs erstes Patriotenradio“ und beschreibt es als „einen eigenen Sender für all jene, die Österreich im Herzen tragen – vollgepackt mit guter Musik und echten Nachrichten statt linker Meinungsmache“.

Programmstruktur

Das Programm des freiheitlichen Internetradios soll einen 24-Stunden-Betrieb umfassen und zur vollen Stunde umfassende Nachrichtensendungen bieten. Zusätzlich sind Journale am Morgen, Mittag und Abend geplant. Hörer können den Sender über die Website www.austriafirst.at oder über eine eigens entwickelte App empfangen.

Kickl betont in seiner Mitteilung, dass der Radiosender eine logische Erweiterung des freiheitlichen Medienhauses darstelle.

Der offizielle Sendestart von „Österreichs erstem Patriotenradio“ ist für den 17. Jänner angesetzt.