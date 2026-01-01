KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Medienoffensive

„Gegen linke Meinungsmache“: FPÖ startet „Patriotenradio“

„Gegen linke Meinungsmache“: FPÖ startet „Patriotenradio“
FOTO: EPA/MAX SLOVENCIK
1 Min. Lesezeit |

Die FPÖ kündigt die Einführung eines eigenen Radiosenders mit dem Namen AUSTRIA FIRST an, der noch im Jänner auf Sendung gehen soll. Laut einer Aussendung bezeichnet FPÖ-Chef Kickl das Projekt als „Österreichs erstes Patriotenradio“ und beschreibt es als „einen eigenen Sender für all jene, die Österreich im Herzen tragen – vollgepackt mit guter Musik und echten Nachrichten statt linker Meinungsmache“.

Programmstruktur

Das Programm des freiheitlichen Internetradios soll einen 24-Stunden-Betrieb umfassen und zur vollen Stunde umfassende Nachrichtensendungen bieten. Zusätzlich sind Journale am Morgen, Mittag und Abend geplant. Hörer können den Sender über die Website www.austriafirst.at oder über eine eigens entwickelte App empfangen.

Kickl betont in seiner Mitteilung, dass der Radiosender eine logische Erweiterung des freiheitlichen Medienhauses darstelle.

Der offizielle Sendestart von „Österreichs erstem Patriotenradio“ ist für den 17. Jänner angesetzt.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Katastrophe
Champagnerkerze oder Böller? Rätsel um tödliche Feuer-Katastrophe in Crans-Montana
| Wintereinbruch
Geosphere warnt: Temperaturen stürzen auf minus 20 Grad
| Geburtswettstreit
Wettlauf der Neujahrsbabys: Dzeneta Pajalic kommt exakt um 00:01 zur Welt
| Verbraucherschutz
Drei Monate früher als Pflicht: BILLA führt bereits ab morgen Neurerung ein
| Überraschung
Überraschendes Geständnis: Wie Dragana Mirkovic gegen ihren Willen zum Star wurde
MEHR AKTUELLE NEWS