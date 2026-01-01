Silvester-Eklat: Djogani bricht Auftritt ab – Veranstalter mit Gage verschwunden

Die Gruppe Djogani brach ihren Auftritt in Hagen nach nur 20 Minuten ab, nachdem der Veranstalter offenbar ohne Bezahlung verschwunden war. Bandleader Djole Djogani, der kürzlich in den Ruhestand getreten ist, wandte sich mit einer Erklärung direkt an die Gäste der Silvesterfeier.

„Niemand hat sein Geld bekommen. Wir haben diesen kurzen Auftrittsblock nur für euch gespielt, damit ihr gut ins neue Jahr starten könnt – einzig aus diesem Grund“, erklärte Djogani dem Publikum. „Ich hatte dem Veranstalter bereits mitgeteilt, dass ich erst auftreten werde, wenn das Honorar im Hotel eintrifft. Diesen kurzen Auftritt haben wir ausschließlich für euch gemacht, aber wir können nicht noch weitere 15 oder 20 Minuten weiterspielen.“

Publikumsansprache

„Wir Künstler würden für unser Publikum gerne weitermachen, das Geld ist nicht das Wichtigste, aber der Veranstalter blockt komplett ab und hat erklärt, dass die Musik jetzt endet„, sagte Djogani und deutete dabei auf den Musiker. „Bleibt ruhig hier, trinkt, esst und genießt den Abend. Lasst euch die Stimmung nicht verderben und bleibt fröhlich.“

Virale Verbreitung

Ein Video dieser Ansprache verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und dokumentiert die missliche Lage der Band. Trotz der widrigen Umstände bemühte sich die Gruppe, den Gästen zumindest einen Teil des geplanten Programms zu bieten. Was als ausgelassene Silvesterfeier gedacht war, endete für die Musiker und ihre Fans mit einem unerfreulichen Zwischenfall.