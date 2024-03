Geheimes Treffen: Verletzter Arnautovic reist nach Belgrad

Während die Kollegen des ÖFB-Teams in Marbella die Schweißperlen abwischen, sorgt Marko Arnautovic, der Rekordteamspieler, der aktuell Inter Mailand angehört, mit einem unangekündigten Ausflug nach Belgrad für Gesprächsstoff.

Arnautovic, der in seiner Karriere bereits mehrere Höhen und Tiefen erlebt hat, befindet sich derzeit in einer herausfordernden Phase. Der 34-Jährige leidet an einer Oberschenkelverletzung, die er sich in einem Spiel gegen seinen ehemaligen Verein Bologna zugezogen hat. Diese Verletzung hat ernsthafte Konsequenzen für den Stürmer und sein Team. Er wird sowohl die anstehenden Testspiele gegen die Slowakei und die Türkei verpassen als auch dem Serie-A-Spitzenreiter Inter Mailand, seinem aktuellen Verein, fehlen.

Diese Abwesenheit ist für Inter Mailand ein weiterer Schlag, da der Verein in der Vergangenheit bereits mehrfach auf die Dienste von Arnautovic verzichten musste. Seit seinem Wechsel zu den „Nerazzurri“ war er häufig verletzungsbedingt außer Gefecht. Hinzu kommt, dass seine Leistung in den 29 Spielen, in denen er für Inter Mailand auf dem Platz stand, eher enttäuschend war. Mit nur vier Toren und drei Assists blieb er weit hinter den Erwartungen zurück. Laut dem italienischen Medium „Calciomercato“ sucht Inter Mailand bereits nach einem Ersatz für den Wiener.

(FOTO: Instagram/@duskotosic)

Optionen prüfen

Doch während Inter Mailand sich nach Alternativen umsieht, scheint auch Arnautovic seine Optionen zu prüfen. Drei Tage nach dem Besuch von Teamchef Ralf Rangnick in Mailand reiste er nach Belgrad, wo er sich mit Dusko Tosic traf, einem ehemaligen serbischen Nationalspieler. Tosic, der die Agentur VPA SPORTS INTERNATIONAL leitet und Arnautovic aus gemeinsamen Zeiten in China kennt, postete auf Instagram ein Bild von ihrem Treffen.

geschäftliche Gespräche?

Ob es sich dabei um ein freundschaftliches Treffen oder um geschäftliche Gespräche handelte, ist unklar. Was jedoch feststeht, ist, dass Tosic in der Vergangenheit bereits mehrere Transfers eingefädelt hat, insbesondere in die Türkei. Er war maßgeblich am Wechsel von Ex-Ajax-Kapitän Dusan Tadic zu Fenerbahce beteiligt. Und es ist kein Geheimnis, dass sowohl Fenerbahce als auch die „Adler vom Bosporus“ in den Jahren 2021 und 2022 Interesse an Arnautovic bekundet haben. Könnte es sein, dass sich der österreichische Stürmer auf einen Wechsel in die türkische Süper Lig vorbereitet? Die Fußballwelt wird die nächsten Schritte von Arnautovic mit großem Interesse verfolgen.