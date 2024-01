Originals4fans & The Rogue Gentleman: Arnautovic’s neue Projekte

Österreichs Fußballheld und Geschäftsmann Marko Arnautovic hat Großes vor. Mit seinen sportlichen Erfolgen in sechs Ländern und seinen unternehmerischen Projekten ist der Wiener eine beeindruckende Persönlichkeit. 2024 plant er, auf dem Rasen mit Inter Mailand und Österreichs Nationalteam zu glänzen und seine Geschäftswelt mit spannenden Projekten zu erweitern.

Marko Arnautovic, der Wiener mit dem sprachlichen Talent, hat sich auf den Fußballfeldern der Welt einen Namen gemacht. In Ländern wie Österreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, England und China hat er sein Können bereits unter Beweis gestellt. Er wird sowohl von den Fans als auch von den Medien gefeiert. Mit 34 Jahren und im Herbst seiner Karriere plant Arnautovic, mit Inter Mailand und dem österreichischen Nationalteam noch einmal richtig durchzustarten.

Eigene Kosmetiklinie

Doch der Floridsdorfer beschränkt sich nicht nur auf den Fußball. Neben seiner Tätigkeit in der Immobilienbranche hat er 2020 einen eigenen Gin und einen preisgekrönten Wodka auf den Markt gebracht. 2024 wird er seine Geschäftswelt mit zwei Projekten erweitern: seiner Kosmetiklinie „The Rogue Gentleman“ und der Plattform „Originals4fans“.

„Originals4fans“ ist eine Plattform, die Fans die Möglichkeit bietet, ihren Idolen so nah wie nie zuvor zu kommen. „Es wird für die Fans die Möglichkeit geben, Trikots von mir zu bekommen, mit mir zu telefonieren oder einen Kaffee mit mir zu trinken. Mit dieser Plattform wird etwas Einzigartiges geschaffen, so kann und werde ich meinen Fans etwas zurückgeben“, erläutert Arnautovic. Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Fans den Link in Arnautovics Social-Media-Biografie anklicken oder sich auf originals4fans.com registrieren und der Plattform auf Social Media folgen.

Mit diesen Plänen und Projekten zeigt Marko Arnautovic, dass er nicht nur auf dem Rasen, sondern auch abseits davon ein echter Champion ist.