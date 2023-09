ÖFB-Bestenliste: Marko Arnautovic holt auf – Toni Polster reagiert

Marko Arnautovic, der österreichische Stürmerstar, führte sein Team am Dienstagabend in Solna zu einem beeindruckenden 3:1-Sieg gegen Schweden. Dieser Triumph bringt Österreich einen großen Schritt näher an die Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland. Arnautovic, der für Inter Mailand spielt, brillierte mit zwei Toren und überholte damit die Fußballlegende Hans Krankl in der ewigen Bestenliste des ÖFB.

Marko Arnautovic zeigte am Dienstagabend eine herausragende Leistung und erzielte zwei entscheidende Tore. Mit diesen Treffern erhöhte er sein persönliches Konto auf 36 Länderspieltore, was ihn an die zweite Stelle der ewigen Bestenliste des ÖFB beförderte, nur übertroffen von Toni Polster mit 44 Toren.

Nach dem Spiel äußerte sich Arnautovic in einem Interview mit dem ORF-Experten Herbert Prohaska humorvoll über seine ehemaligen Kollegen: „Schöne Grüße nach Hause! Die werden sicher auf der Couch zugeschaut haben.“ Trotz seiner beeindruckenden Leistung blieb der 36-Jährige bescheiden und konzentrierte sich auf seine Rolle im Team: „Es ist mein Job, dass ich als Stürmer Tore mache. Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewinnt.“

Reaktionen auf den Triumph

Toni Polster, der Rekordtorschütze des ÖFB, meldete sich nach dem Spiel mit einer Videobotschaft vom Tennisplatz. Er lobte Arnautovic und bezeichnete ihn als „Inspiration für ganz Fußball-Österreich“. Polster, der leger in Sportkleidung und Flip-Flops gekleidet war, grüßte Arnautovic humorvoll: „I loss eam a schen grüßen.“ Dabei zog er seine Tennisshorts hoch, eine Geste, die Arnautovic auf dem Fußballfeld gerne zeigt.

Bestenliste des ÖFB

Mit seinen zwei Toren gegen Schweden hat Arnautovic seinen Platz in der Geschichte des österreichischen Fußballs gefestigt. Hier sind die Top 10 der ewigen Bestenliste des ÖFB:

1. Toni Polster: 44 Tore (95 Länderspiele)

2. Marko Arnautovic: 36 Tore (110 Länderspiele)

3. Hans Krankl: 34 Tore (69 Länderspiele)

4. Johann Horvath: 29 Tore (46 Länderspiele)

5. Erich Hof: 28 Tore (37 Länderspiele)

6. Marc Janko: 28 Tore (70 Länderspiele)

7. Toni Schall: 27 Tore (28 Länderspiele)

8. Matthias Sindelar: 26 Tore (43 Länderspiele)

9. Andreas Herzog: 26 Tore (103 Länderspiele)

10. Karl Zischek: 24 Tore (40 Länderspiele)