Generation Z zahlt mit dem Handy, Ältere fürchten Datenklau

Digitales Bezahlen gewinnt in Österreich an Beliebtheit, doch die Sicherheitsbedenken bleiben groß. Jeder Dritte wurde bereits Opfer von Online-Betrug.

Knapp ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher hat bereits mit Smartphone oder Smartwatch im Einzelhandel bezahlt. Dies geht aus einer aktuellen Visa-Umfrage hervor. Für mehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) steht beim Bezahlvorgang die Sicherheit an oberster Stelle. Die Sorge ist nicht unbegründet: 32 Prozent wurden bereits Opfer von Online-Betrug, 24 Prozent fielen auf Fakeshops herein und 21 Prozent reagierten auf Phishing-Versuche. Die zunehmende Professionalität der Betrüger bereitet Probleme – jeder Fünfte gibt an, betrügerische Webseiten und E-Mails nur schwer erkennen zu können.

Sicherheitsbedenken dominieren

Bei innovativen Zahlungsmethoden spielt das Sicherheitsempfinden eine entscheidende Rolle. Das Vertrauen in Funktionen wie Echtzeitzahlungen muss sich erst entwickeln. Fast die Hälfte der Studienteilnehmer (49 Prozent) äußert Bedenken wegen der fehlenden Rückbuchungsmöglichkeit bei Sofortüberweisungen, weitere 16 Prozent lehnen diese Zahlungsform komplett ab. Lediglich 38 Prozent nutzen Echtzeitzahlungen gelegentlich. Auch die digitale Identifikation mittels ID-Austria stößt auf Vorbehalte: 44 Prozent fürchten um die Sicherheit ihrer digitalen Identität bei Verlust des Mobiltelefons. Zudem betrachten etwa vier von zehn Befragten den Datenschutz kritisch.

Jüngere Generation voran

„Die Österreicherinnen und Österreicher sind der Digitalisierung gegenüber offener, als man vielleicht annehmen möchte“, erklärte Stefanie Ahammer, Country Managerin von Visa Österreich, in einer Aussendung zum „Visa Payment Monitor“. Besonders die jüngere Generation zeigt sich aufgeschlossen – bereits jeder zweite junge Erwachsene nutzt Mobiltelefon oder Wearables zum Bezahlen.

Die Erhebung wurde von Visa in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut forsa durchgeführt. Zwischen dem 16. und 29. September 2025 befragten die Forscher 1.051 Konsumentinnen und Konsumenten ab 18 Jahren in Österreich zu ihren Einstellungen gegenüber digitalen Zahlungsmethoden und deren Nutzung.

Die Umfrage fand bereits zum fünften Mal statt.