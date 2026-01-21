KOSMO KOSMO
Tanzrevolution

„Nur Digitales ist Wahres“ – Linzer Ballgäste müssen Geldbörse zu Hause lassen

„Nur Digitales ist Wahres“ – Linzer Ballgäste müssen Geldbörse zu Hause lassen
(istockphoto: only card)
2 Min. Lesezeit |

Beim Linzer KV-Ball am 31. Jänner heißt es: Tanzen ja, Bargeld nein. Die traditionsreiche Veranstaltung setzt erstmals komplett auf digitales Bezahlen.

Der traditionelle Spruch „Nur Bares ist Wahres“ verliert beim diesjährigen KV-Ball seine Gültigkeit. Die Veranstaltung am 31. Jänner im Palais Kaufmännischer Verein in Linz setzt erstmals vollständig auf digitale Zahlungsmethoden. Während ein prall gefülltes Portemonnaie beim eleganten Tanzvergnügen ohnehin eher hinderlich sein kann, setzen die Veranstalter nun konsequent auf moderne Bezahlwege.

An sämtlichen Ausschankstellen und Verpflegungsstationen werden ausschließlich Kartenzahlungen oder mobile Bezahlmethoden akzeptiert. Die Organisatoren versprechen dadurch spürbare Vorteile für die Ballgäste: „Das bedeutet kürzere Wartezeiten, schnellerer Service und mehr Zeit auf der Tanzfläche“.

Festliches Ambiente

Als feste Institution im Linzer Gesellschaftsleben lockt der KV-Ball jährlich zahlreiche Tanzbegeisterte in die prunkvollen Räumlichkeiten des Palais. Das Programm bleibt dabei seinem bewährten Konzept treu: Verschiedene Säle mit unterschiedlichen musikalischen Darbietungen, die klassische Balleröffnung und großzügige Tanzflächen sorgen für ein stilvolles Ambiente und ausgelassene Feststimmung.

Für die aktuelle Ausgabe haben sich die Veranstalter vom bekannten Udo-Jürgens-Klassiker inspirieren lassen und präsentieren den Ball unter dem Motto „Ich war noch niemals im Palais“.

Wer noch Eintrittskarten erwerben möchte, kann diese allerdings nach wie vor mit Bargeld bezahlen.

