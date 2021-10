Gerechtigkeit für Tochter der “reichsten Kroatin der Welt”: Jugoslav (24) gesteht Raub von 30 Mio. Euro

Diese Nachricht sorgte 2019 für großes Aufsehen: Die Räuberbande des Serbo-Italieners Jugoslav Jovanović (24) brach in das Haus von Tamara Ecclestone ein und plünderte ihr Luxusanwesen. Jetzt bekannte sich der Mann schuldig.

Tamara Ecclestone ist die Tochter des in den Medien oft als “reichste Kroatin der Welt” bezeichneten Ex-Models Slavica Ecclestone und des Ex-Formel 1-Chefs Bernie Ecclestone. Bei der besagten Aktion wurde Schmuck im Wert von 26 Millionen Pfund gestohlen. Nun ist endlich der Gerechtigkeit Genüge getan worden: Jugoslav hat seine Schuld in dem Fall endlich eingestanden, berichtet der englische ‘The Telegraph’.

Jugoslav Jovanovic has admitted a plot to get £26m worth of cash and jewellery stolen from celebrities' homes out of the country.



He and two other Italians will be sentenced next month over one of the country's biggest ever burglaries.https://t.co/dTqCVGKPnk