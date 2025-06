Geschenke-Boom zum Vatertag: 6 Millionen Euro mehr als im Vorjahr

Zum Vatertag greifen die Wiener tiefer in die Tasche: 41 Millionen Euro werden am 8. Juni ausgegeben – sechs Millionen mehr als im Vorjahr. Fast jeder Zweite plant ein Geschenk.

Der Vatertag am 8. Juni sorgt nicht nur für emotionale Momente, sondern kurbelt auch die Wiener Wirtschaft kräftig an. Eine aktuelle Erhebung der Wirtschaftskammer Wien in Zusammenarbeit mit der „KMU Forschung Austria“ belegt: Die Ausgaben rund um den Vatertag werden in diesem Jahr voraussichtlich 41 Millionen Euro erreichen – eine deutliche Steigerung gegenüber den 35 Millionen Euro aus dem Vorjahr.

„Der Vatertag stellt einen emotional wichtigen Fixpunkt im Juni dar“, erklärt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. Die Umfragedaten zeigen, dass knapp die Hälfte der Wiener Bevölkerung – genau 49 Prozent – ein Vatertagsgeschenk plant. Beschenkt wird hauptsächlich der eigene Vater, zunehmend aber auch der Partner oder die Partnerin. Mit durchschnittlich 49 Euro pro Geschenk dokumentieren die Wienerinnen und Wiener laut Gumprecht eine „hohe Wertschätzung“.

Handel profitiert

Für den Einzelhandel ist dieser Anlass besonders lukrativ. Fast drei Viertel aller Geschenke (73 Prozent) werden direkt im stationären Handel erworben, während 41 Prozent der Käufer auch online zuschlagen. Damit zählt der Vatertag zu den fünf umsatzstärksten Anlässen des Jahres und reiht sich neben Weihnachten, Ostern, Muttertag und Valentinstag ein.

Bei den Geschenkpräferenzen zeichnet sich ein Trend zu persönlicheren Aufmerksamkeiten ab. Die Wiener Bevölkerung setzt verstärkt auf Kreativität und gemeinsame Erlebnisse. An der Spitze der Beliebtheitsskala stehen Restaurantbesuche (21 Prozent), gefolgt von selbst hergestellten Präsenten wie Gebasteltem, Gekochtem oder Gebackenem (20 Prozent).

Beliebte Geschenke

Ebenfalls gefragt sind Süßigkeiten wie Schokolade und Pralinen (18 Prozent) sowie Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten (18 Prozent). Körperpflegeprodukte und Kosmetika (16 Prozent), Blumen und Pflanzen (14 Prozent) sowie Wellness-Gutscheine (14 Prozent) komplettieren das Spektrum der bevorzugten Geschenke.

Die Väter selbst äußern laut der Umfrage einen klaren Wunsch: Sie bevorzugen gemeinsame Zeit mit der Familie. Ob Ausflüge, entspannte Abende oder einfach ein ruhiger Tag zu Hause – diese Momente stehen auf ihrer Prioritätenliste ganz oben.

Viele Väter schätzen kleine Gesten der Anerkennung und aufrichtige Worte mehr als materielle Geschenke.