Verdienter Sieg: Stella Rossa gewinnt den ÖFB Futsal Cup

Mit einem eindrucksvollen 11:6-Sieg sicherte sich Stella Rossa den Titel im ÖFB-Futsal-Cup – und das unter dramatischen Umständen: Trainer Aleks Ristovski coachte sein Team trotz eines Meniskusrisses zum Pokalsieg.

Der Finaltag in Klagenfurt hätte für Aleks Ristovski nicht schwieriger beginnen können. Nach einer Tennisverletzung mit Meniskusschaden biss der Coach sprichwörtlich die Zähne zusammen und stellte sich in den Dienst der Mannschaft. „Ich wollte beim Finale um jeden Preis mit an Bord sein“, so Stella-Sportdirektor Aleksandar Ristovski.. „Das Adrenalin schoss durch meinen ganzen Körper.“

„Das ist für uns ein ganz wichtiger Titel, den wir uns in dieser Saison echt verdient haben. Wir hatten die schwerste Auslosung, mussten im Wiener Derby gegen Liberta Legion, gegen den Vizemeister Diamant Linz und schließlich gegen Klagenfurt ran. Immer auswärts. Ich bin extrem stolz auf die Jungs, die lange und hart dafür gearbeitet haben, wieder einen Titel zu holen“, so Ristovski.

Verdienter Sieg

Die Spieler von Stella Rossa zeigten sich beeindruckt vom Einsatz ihres Trainers und bedankten sich auf ihre Weise: mit einem Torfestival. Ognjen Sipka brillierte mit fünf Treffern und wurde zum Matchwinner. Kapitän Manuel Gager stemmte schließlich den Pokal in die Höhe. „Ein absolut verdienter Sieg – wir hatten das Spiel im Griff“, resümierte Gager.

Während der Partie hielt Ristovski noch durch, doch nun steht die notwendige Operation an. „Zum Glück gab’s ein Happy End, nun kann ich mich beruhigt unters Messer legen. Das Warten hat sich ausgezahlt“, erklärte der sichtlich erleichterte Coach nach dem Erfolg.

Stella Rossa feiert damit nicht nur einen sportlichen Triumph, sondern auch eine beispielhafte Teamleistung – getragen von Mut, Entschlossenheit und der unerschütterlichen Hingabe eines Trainers.