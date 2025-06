Horror-Unfall in Niederösterreich: Seniorin rast 20 Meter in den Tod

Tragisches Ende einer Autofahrt: Eine 82-Jährige verlor im Bezirk Krems-Land die Kontrolle über ihren Wagen und stürzte 20 Meter in die Tiefe.

Am Montagnachmittag ereignete sich im niederösterreichischen Bezirk Krems-Land ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Autofahrerin verlor auf der L 7046 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte etwa 20 Meter in unwegsames Gelände ab. Der Unfall, der sich im Ortsteil Brauhaus ereignete, während die Seniorin von Albrechtsberg in Richtung Lichtenau unterwegs war, endete für die Frau tödlich.

Tödlicher Ausgang

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, erlag die Fahrerin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

