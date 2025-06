Horror-Crash in Slowenien: Alkohol-Fahrt reißt jungen Bosnier in den Tod

Tödliches Drama in Slowenien: Ein betrunkener Fahrer verlor die Kontrolle, raste gegen eine Mauer und kollidierte mit einem wartenden Auto – für einen jungen Bosnier kam jede Hilfe zu spät.

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte heute Morgen die slowenische Ortschaft Jesenice. Bei dem tragischen Vorfall kam ein 23-jähriger Staatsbürger aus Bosnien-Herzegowina ums Leben. Auslöser war ein 25-jähriger Slowene, der alkoholisiert am Steuer saß. Die Polizei wurde gegen 5:30 Uhr alarmiert, nachdem zwei Fahrzeuge mit insgesamt acht Insassen kollidierten. Neben dem Todesopfer wurden drei Personen schwer und vier leicht verletzt.

Der Unfallverursacher raste mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Zentrum von Jesenice in Richtung Hrusica, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den Gehsteig und prallte gegen eine Betonmauer. Nach diesem ersten Aufprall kollidierte sein Wagen mit einem an einer Ampel wartenden Fahrzeug. Das Auto des Verursachers überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,41 Milligramm pro Liter Atemluft.

Schwere Verletzungen

Für den 23-jährigen Bosnier kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein minderjähriger Mitfahrer und ein 26-Jähriger, beide ebenfalls aus Bosnien-Herzegowina, erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Jesenice eingeliefert. Ein weiterer 19-jähriger Bosnier wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in die Klinik nach Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens, geflogen.

Im zweiten beteiligten Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer zwei jüngere Insassen, die alle mit leichten Verletzungen davonkamen und zur Polizeistation Jesenice gebracht wurden.

Rettungseinsatz

Das Rettungspersonal leistete vor Ort Erste Hilfe, während die Feuerwehr die Eingeklemmten aus dem Unfallwagen befreite. Auch der diensthabende Staatsanwalt und der Untersuchungsrichter begaben sich zur Unfallstelle. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Derzeit laufen die Ermittlungen, um die genauen Umstände des verheerenden Verkehrsunfalls zu klären.

Jesenice ist für seine große bosnische Gemeinschaft bekannt. Viele Bosnier siedelten sich dort während der jugoslawischen Ära in den 1970er und 1980er Jahren an.