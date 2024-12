Geschenke verpacken: 8 DIY-Ideen für Weihnachten

Wir zeigen euch 8 easy Möglichkeiten, um eure Geschenke stilvoll und einfach mal anders zu verpacken.

Weihnachten steht vor der Tür und was auf keinen Fall fehlen darf, sind die Geschenke für eure Liebsten unter dem Christbaum. Doch nicht nur die richtige Idee ist wichtig, sondern auch die perfekte Verpackung, um eurem Geschenk noch das gewisse Etwas zu verleihen. Aber keine Sorge! Wir haben 8 easy Verpackungsideen, die garantiert ein Hingucker werden!

1. Symmetrie und grafische Muster

Weihnachtsgeschenke müssen nicht immer in Sternchen- oder Glitzerpapier daherkommen. Wie wäre es, wenn ihr es heuer mal mit etwas dezenteren Farben, sowie grafischen Mustern probiert? Das wirkt zeitgemäß und außergewöhnlich.

2. #AllblackEverything

Der schwarze Komplettlook sieht nicht nur in Sachen Mode hervorragend aus, sondern wirkt auch als Geschenkverpackung sehr edel. Wer mag, legt noch einen kleinen Mistelzweig oben auf – das wirkt frischer. Und wem doch ein wenig Farbe fehlt, der kann das Ganze noch ein wenig mit einer Kordel, einem Glöckchen, einem Tannen- oder Mistelzweig und kleinen Sternenaufklebern aufpeppen.

3. Mach’s persönlich: Mit Polaroids

Die Idee ist so simpel und macht euer Geschenk gleichzeitig so viel persönlicher! Mit einem kleinen Polaroid-Bild könnt ihr entweder ein Motiv wählen, das zu Weihnachten passt, oder vielleicht sogar schon den Inhalt des Päckchens erahnen lässt. Tobt euch aus und lasst eurer Kreativität freien Lauf!

KOSMO-TIPP: Keine Sorge! Ihr müsst dafür nicht wirklich eine Polaroid-Kamera besitzen. Druckt euch einfach ein Motiv aus und schneidet es so zurecht, dass noch genug weißer Polaroid-Rand übrigbleibt. Am besten wirkt die Polaroid-Verpackung übrigens, wenn ihr einfarbiges und eher schlichtes Geschenkpapier nehmt.

4. Süßes Detail

Weihnachtszeit ist Kekszeit! Wieso also nicht auch einen süßen Hingucker auf eurem Geschenk platzieren? Wenn ihr euer Geschenk mit einem kleinen Lebkuchenmännchen oder einem Zimtstern schmückt, wirkt selbst ein einfärbiges Papier gleich viel ausgefallener und persönlicher.

5. Keep it simple

Wenn ihr einfärbiges Geschenkspapier verwenden wollt, bzw. daheim habt, aber kein Fan von großen Schleifen seid, ist das übrigens auch kein Problem. Denn mit dieser süßen, aber minimalistischen Idee könnt ihr euch das Schleifenbinden sparen. Einfach ein paar kleine Tannenzweige schnappen und mit einem dekorativen goldenen Tixoband festkleben. Tada!

6. Zeitung statt Geschenkspapier

Bei dieser Variante könnt ihr euch das Geschenkspapier-Kaufen gleich komplett sparen und trotzdem bekommt euer Päckchen einen einzigartigen und stilvollen Look! Ihr braucht dazu lediglich ein paar alte Zeitungen oder Zeitschriften. Mit kleinen (roten) Schleifen, oder anderen Deko-Elementen wie Anhängern oder selbstgeschriebenen Kärtchen verleiht ihr dem Ganzen noch einen edlen Touch.

7. Verpacken im Furoshiki-Stil

In Japan gilt das Furoshiki-Tuch als traditionelle Geschenkverpackung. Wieso also nicht auch bei eurem Weihnachtsgeschenk einmal komplett auf Papier verzichten? Stattdessen könnt ihr euer Geschenk einfach in eine Stoffserviette (für kleinere Geschenke) oder eine Tischdecke aus Leinen (für große Päckchen) einschlagen. Der typische Knoten ersetzt hier das Geschenkband. Und wenn ihr die Verpackung noch etwas aufpimpen wollt, könnt ihr sie einfach mit ein paar Tannenzweigen oder einer getrockneten Orangenscheibe verzieren.

8. Ein Hauch Farbe

Für diese Verpackung braucht ihr nicht viel und doch sieht sie besonders und verspielt aus: Einfach nur weißes Geschenks- oder Druckerpapier, eine zweifarbige Kordel und kleine bunte Weihnachtskugeln und voilá, so habt ihr dezente farbige Highlights gesetzt, die aber nicht zu kitschig wirken.