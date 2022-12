Die ungewöhnlichsten Weihnachtstraditionen im Überblick

Mit Lumpen in die Kirche gehen, Schuhe herumwerfen und sogar einen Snack für den Weihnachtsmann hinterlassen – das sind nur einige der Bräuche, die sie am Vorabend von Weihnachten praktizieren.

Da jedes Land eine andere Tradition hat, haben wir einige der ungewöhnlichsten genauer unter die Lupe genommen.

Deutschland

In Deutschland sind der Weihnachtsbaum und der Christkindlmarkt die Hauptsymbole des Feiertags. Fast jede Stadt hat einen großen, schön geschmückten Tannenbaum auf dem zentralen Stadtplatz. Der Markt selbst besteht aus kleinen Hütten, die mit Lampen und Szenen geschmückt sind, die die Geburt Christi mit einer Krippe symbolisieren. Dort können verschiedene Leckereien, Glühwein und Kunstgegenstände gekauft werden. Wie die Franzosen veranstalten auch die Deutschen traditionell am 24. Dezember ein großes Weihnachtsessen, wobei das Essen hauptsächlich aus Lachs und Gänsebraten besteht. Nach dem Abendessen öffnen die Kinder die Geschenke neben dem Weihnachtsbaum. An Weihnachten gehen die Gläubigen in die Kirche, was der amerikanischen Tradition ähnelt.

Slowenien

Zu Beginn des Abendessens nimmt das Familienoberhaupt einen Löffel “Loksa” (ein traditionelles Weihnachtsgericht aus Brot, Mohn und Wasser) und wirft es an die Decke – je mehr Zutaten an der Decke kleben bleiben, desto reicher wird die Ernte nächstes Jahr werden.

(FOTO: iStock)

Frankreich

Die Weihnachtstradition in Frankreich findet im Zeichen der Adventszeit statt, also in der Vorweihnachtszeit und ist Brauchtum. Das Wort Advent selbst stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Ankunft, was sich auf die Geburt Jesu Christi bezieht. So freuen sich die Jüngsten vom 1. Dezember bis Weihnachten jeden Tag über kleine Geschenke in Form von Schokoriegeln. Fast jedes Haus hat eine Krippe – eine Ecke, wo die Erinnerung an Christi Geburt mit verschiedenen Figuren wiederbelebt wird. Diese traditionelle Weihnachtsdekoration ist ein alltäglicher Anblick in den meisten französischen katholischen Häusern.

Griechenland

In Griechenland schreibt die Tradition vor, dass Kinder, insbesondere Jungen, mit Trommeln und einer Triangel an Heiligabend von Haus zu Haus gehen, den Gastgebern alles Gute wünschen und ein Weihnachtslied (“kalanda” auf Griechisch) singen und dafür Süßigkeiten oder Geld bekommen. Einige von ihnen tragen auch Schiffmodelle mit sich, die mit golden Eiern bemalt sind. Dieser Brauch stammt aus der Antike und wird immer noch oft praktiziert.

Heutzutage ist das Weihnachtsschiff neben dem immer beliebter werdenden Weihnachtsbaum in vielen Haushalten ein unverzichtbarer Bestandteil der Dekoration. In der griechischen Kultur gibt es auch einen Aberglauben im Zusammenhang mit “Kalikancaros”, einer Art böser Geister (Elfen) die in der Zeit von Weihnachten bis zum Dreikönigstag, dem 6. Januar, erscheinen. Die Legende besagt, dass diese aus dem Mittelpunkt der Erde kommen und durch den Schornstein in das Haus eintreten.

Kilakancaros sind eher trotzig als böse: Sie löschen Feuer, klettern auf die Schultern der Menschen, ziehen Pferde am Schwanz und verderben die Milch. Um die bösen Geister zu vertreiben, darf das Feuer im Ofen während dieser 12 Tage und Nächte nicht gelöscht werden. Während dieser Zeit bringt der Weihnachtsmann den Kindern am 1. Januar Geschenke, anders als in Amerika, wo Kinder Geschenke am Weihnachtstag erhalten.

(FOTO: iStockphoto)

Spanien, Portugal und Italien

In bestimmten Teilen Spaniens, Portugals und Italiens stellen Gläubige Miniaturmodelle von Bethlehem her. Sie enthalten auch Darstellungen von Maria, Josef und Jesus bei der Geburt, und es gibt auch Caganer-Figuren. Caganer ist die Figur eines Mannes, der seinen Stuhlgang erledigt, seine Hosen gehen ihm bis zu den Knien, und an seinen Fersen klebt Kot.

Die Spanier bereiten, wie die Franzosen und Deutschen, das Weihnachtsessen am 24. Dezember vor, danach gehen sie um Mitternacht in eine nahe gelegene Kirche, um an der Messe teilzunehmen, die als „La Misa del Gallo“ oder Messe des Hahns bekannt ist, benannt nach dem Glauben, dass der Hahn das erste Tier ist, das mit seinem Gesang die Geburt Christi ankündigte.

Tschechien

In Tschechien nehmen unverheiratete Frauen an Heiligabend an einem sehr ungewöhnlichen Ritual teil, das ihr Liebesschicksal offenbaren soll. Wie sie das machen? Sie drehen sich zuerst mit dem Rücken zur Tür und werfen einen Schuh über die Schulter. Wenn der Schuh so fällt, dass seine Vorderseite zur Tür zeigt, ist das ein Zeichen dafür, dass sie im Laufe des Jahres heiraten werden, und wenn die Ferse zur Tür zeigt, dann erwartet sie ein weiteres Jahr des Single-Daseins.