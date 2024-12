Spannungen und Konflikte: Die unerzählte Geschichte von Wham’s „Last Christmas“

Seit 40 Jahren ist „Last Christmas“ von Wham! ein Synonym für die festliche Jahreszeit. Der Klassiker, der romantische Weihnachtsstimmung verbreitet, gehört zu den bekanntesten Ohrwürmern der Feiertage. Doch während der Song und das dazugehörige Musikvideo eine harmonische Szenerie vermitteln, verliefen die Dreharbeiten weit weniger idyllisch.

Dreharbeiten unter Spannung

Gedreht wurde das ikonische Video in dem idyllischen Wintersportort Saas-Fee in der Schweiz. Der ehemalige Hotelier Beat Anthamatten, der die Crew im Hotel Walliserhof beherbergte, berichtete in der „Süddeutschen Zeitung“ von Spannungen zwischen den Bandmitgliedern George Michael (†2016) und Andrew Ridgeley (61). Die beiden Musiker wünschten getrennte Hotelzimmer, was auf bestehende Konflikte hindeutete. Hinzu kam, dass das Ende der Band Wham! bereits 1984 in Sicht war, was die Spannungen zwischen den Mitgliedern weiter verstärkte. Anthamatten erinnerte sich, dass Michael sogar über einen Abbruch der Dreharbeiten nachdachte.

Ein dauerhafter Erfolg

Trotz dieser Herausforderungen hat sich „Last Christmas“ als unentbehrlicher Bestandteil der Weihnachtszeit etabliert. In der festlichen Saison wird der Song weltweit bis zu 500 Mal täglich im Radio gespielt und existiert in rund 430 Cover-Versionen. Der finanzielle Erfolg ist enorm und der Titel bringt jährlich etwa sieben Millionen Euro ein. Allerdings profitiert Andrew Ridgeley kaum von diesen Einnahmen, da er beschloss, keine weiteren Songs mehr zu verfassen, was er später als Fehler bezeichnete.

„Last Christmas“ bleibt ein bedeutender Meilenstein in der Karriere von George Michael und wird Jahr für Jahr als ein Herzstück weihnachtlicher Musik gefeiert.