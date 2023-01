Geständnis einer Frau, deren Leben von Ozempic verändert wurde

Ozempic ist derzeit das begehrteste Medikament in Serbien, aber auch weltweit – an dieser Therapie gegen Diabetes mangelt es, weil viele sie plötzlich nehmen, um abzunehmen.

Aufgrund dieses Wahns nach dem Medikament, das mühelos eine schlanke Linie verspricht, bleiben Patienten, die Ozempic für ein funktionierendes Leben wirklich brauchen, ohne ihre Therapie. Darunter auch Ana B. (38) aus Belgrad, die einem Balkan-Portal erzählte, was sie seit dem gefährlichen Frauentrend in Serbien zu spüren bekommt.

Bei der Interviewpartnerin des Portals Zadovoljna wurden im Alter von 19 Jahren polyzystische Eierstöcke diagnostiziert. Aus diesem Grund und da sie extrem schmerzhafte Zyklen hat, weshalb sie sie fast jeden Monat ohnmächtig wird, bekam sie als „Therapie“ die Verhütungspille Logest.

„Im darauffolgenden Therapiejahr habe ich fast 20 Kilogramm zugenommen, die ich seit zwei Jahrzehnten nur noch mühsam abnehme und langsam wieder zunehme. Danach verbrachte ich mehr als 10 Jahre damit, die Ursache meiner Probleme und eine mögliche Lösung dafür zu finden, bis ich schließlich herausfand, dass ich eine Insulinresistenz habe. Auch wenn es wie „keine große Sache“ klingt und es heute jeder andere Mensch hat, kann es wirklich sehr beängstigend sein, wenn man seinen Körper oder seinen Kopf nicht kontrollieren kann. Im Körper laufen nämlich Prozesse ab, die man nicht verstehen und kontrollieren kann. Zusätzlich zu IR habe ich Schilddrüsenknoten und stehe kurz vor einer Hypothyreose. Außerdem hatte ich Probleme schwanger zu werden und der Weg zum Baby war lang und ziemlich anstrengend. Außerdem wurde während der Geburt mein Myom entfernt, das auf über 8 cm angewachsen war“, erklärte Ana.

FOTO: (iStock/peakSTOCK)

Aufgrund einer Insulinresistenz hatte die Gesprächspartnerin schreckliche Probleme. Sie nahm zu, wenn sie etwas anderes als eine streng kontrollierte kohlenhydratfreie Diät zu sich nahm, hatte eine hohe Herzfrequenz – über 100 in Ruhe, sogar über 170 bei jeder Anstrengung – und einen ständigen Mangel an Energie. Sie hatte gelegentlich depressive Episoden, Virus-Warzen, die immer wieder kamen, ständig wachsende Brüste, ständige Schwellungen, die sich am deutlichsten an ihren Händen und im Gesicht bemerkbar machten.

„Früher habe ich so stark variiert, dass der Unterschied in kg morgens und abends bis zu 5 kg betrug, ohne zu viel zu essen und zu übertreiben. Kurz gesagt, in meinem Körper findet jeden Tag eine Party statt, zu der er nicht eingeladen ist, an der er nicht teilnehmen möchte und in keiner Weise kontrollieren kann. Doch trotzdem zahlt er die Strafe, als hätte er die beste Zeit der Welt erlebt“, sagte sie bitter.

Ana hatte jahrelang das Medikament Glucophage eingenommen, aber es zeigte sich keine Wirkung, obwohl sie die Therapie beharrlich einnahm. Sie versuchte einige andere Optionen, die ebenfalls nicht funktionierten. Am Ende sagte ihr der Endokrinologe, dass die einzige verbleibende Option etwas Extremeres sei – Ozempic. Von dem Moment an, als Ozempiz zum magischen Elixier für die Gewichtsabnahme wurde, war es unglaublich schwierig, dieses Medikament zu bekommen, erklärte sie.

„Neben der Tatsache, dass die Apotheke es nicht mehr ohne Gutachten und Rezept abgeben darf – was ich unterstütze, aber was auch die Situation verkompliziert, weil es einen zusätzlichen Termin bei einem bereits überbuchten Endokrinologen erfordert – wurde es unmöglich, sich Ozempic-Dosen 1,0 (die stärkste Dosis) zu holen. Es war aus diesem Grund notwendig, eine doppelte Dosis von 0,5 zu geben – wenn man es schafft, diese auch zu finden – was den Preis automatisch verdoppelte, und das ist nicht zu vernachlässigen“, beschwerte sie sich.

Außerdem wurde der Frau aus Belgrad mitgeteilt, dass die Apotheken einen Brief bekommen haben, dass sie Ozempic künftig nur noch an diejenigen verkaufen dürfen, bei denen im Bericht Diabetes diagnostiziert wurde. Also wenn man „nur“ Insulinresistenz hat, kann man dieses Arzneimittel nicht mehr legal erhalten.

Diese Art von Verwirrung wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn sich die Geschichte über Ozempics Superkräfte nicht so weit von Hollywood über TikTok verbreitet hätte.

Schließlich hatte Ana eine Botschaft für alle, die dieses Medikament missbrauchen.

„Versucht einmal in eurem Leben, nicht nur an euch zu denken. Ich weiß, es ist schwer, aber versucht es. Und ich sage das nicht aus meiner Sicht, denn ich bin nicht der schlimmste Fall, da ich immer noch keinen Diabetes habe – dank euch ist die Lebensqualität von jemandem erheblich beeinträchtigt“, schloss sie.