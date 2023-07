Gewaltsames Ende am Donaukanal: Mann tot aufgefunden

Ein Mann wurde tot auf einer Parkbank am Donaukanal aufgefunden. Man geht von Mord aus. Der Fall erinnert an ein Verbrechen, dass sich einen Monat zuvor an derselben Stelle zugetragen hat.

Am Donaukanal ist nach ersten Ermittlungen ein Leben abrupt zu Ende gegangen. Laut Angaben der Landespolizeidirektion ist ein Mann tot auf einer Parkbank aufgefunden worden. Der Verstorbene wies mehrere Stichwunden auf. Eine Sprecherin der Polizei teilte der APA mit: „Es ist von Fremdverschulden auszugehen“.

Ähnlicher Fall im Juni

Das ist nicht der erste Mordfall am Donaukanal in diesem Jahr. Schon im Juni ging eine Gruppe von Männern auf einen Fußgänger in der Höhe der „Schwimmenden Gärten“ los. Sie stachen mit einem Messer auf ihn ein. Der Mann musste notfallmedizinisch versorgt werden und wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Zeugen gab es bei der Tat keine. Die Täter konnten flüchten.