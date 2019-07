Gewinne Tickets für den Kinohit „Die drei !!!“

Teile diesen Beitrag:







Am 25. Juli startet der Abenteuerfilm für die ganze Familie in den österreichischen Kinos. Pünktlich zum Start verlosen wir 5×2 Tickets.

Kurzinhalt: Sportskanone Franzi (Alexandra Petzschmann), Leseratte Kim (Lilli Lacher) und die modebegeisterte Marie (Paula Renzler) sind beste Freundinnen – und Nachwuchs-Detektivinnen. In den Sommerferien nehmen sie an einem Theaterprojekt zu „Peter Pan“ teil. Während der Probe mit dem schrulligen Regisseur Robert Wilhelms (Jürgen Vogel) ertönen plötzlich seltsame Geräusche im Saal, das Licht beginnt bedrohlich zu flackern, Kostüme werden zerschnitten und auf dem Schminkspiegel erscheint eine Drohbotschaft. Spukt hier wirklich ein einsames Phantom und sinnt auf Rache? Doch auch einige der anderen Workshop-Teilnehmer verhalten sich merkwürdig. Wer hat ein Motiv, dem Theater zu schaden? Ein neuer Fall für Franzi, Kim und Marie! Werden DIE DREI !!! das Rätsel lösen?

Regie: Viviane Andereggen

Darsteller: Lilli Lacher, Alexandra Petzschmann, Paula Renzler, Jürgen Vogel, Thomas Heinze, Hinnerk Schönemann, Sylvester Groth, Bibiana Beglau

Genre: Abenteuer, Family

Mehr Infos zum Film gibt es hier.

Gewinnspiel:

KOSMO verlost 5×2 Tickets an unsere Leser! Um daran teilzunehmen, musst du einfach nur unser Gewinnspielformular (siehe unten) ausfüllen. Die Tickets sind ab Filmstart 6 Wochen lang gültig und können österreichweit in jedem Kino eingelöst werden, in dem der Film gespielt wird. Das Gewinnspiel endet am 28. Juli 2019. Die Gewinner werden von unserer Redaktion via E-Mail benachrichtigt.

WICHTIG: Im Feld „Name des Gewinnspieles“ unbedingt angeben, um welches Gewinnspiel es sich handelt! In diesem Fall „DIE DREI !!!“.

