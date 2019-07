Novak Đoković singt kroatischen Mega-Hit im Urlaub auf Korčula (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Nachdem Novak Đoković in Wimbledon Roger Federer in einem der besten Finali der Tennisgeschichte besiegen konnte und so seinen fünften Titel in London gewann, fuhr er zusammen mit seiner Ehefrau Jelena in den verdienten Urlaub.

Derzeit befinden sich die Beiden in Kroatien, genauer gesagt auf Korčula, wo sie vor allem das Meer, gute Essen und natürlich auch das Nachtleben genießen. Einen kleinen Einblick veröffentlichte Nole auf Instagram.

Lesen Sie auch: Millionäre kaufen in diesem Ex-Yu-Land am häufigsten Grundstücke! Viele Investoren sind begeistert von einem ganz bestimmten Land am Balkan und investieren daher Unmengen an Geld in Gründstücke in dieser Region.

Im kurzen Clip sind er und Jelena in einem typischen Balkan-Gasthaus, einer Kafana, zu sehen. Die Musiker spielten am Tisch den Tennisstars einen der größten Hits von Oliver Dragojević. Das Ehepaar Đoković sang aus vollem Hals mit und begeisterte nicht nur die anderen Besucher des Restaurants, sondern auch tausende Fans auf Instagram.

Wie es sich anhört, wenn Novak und Jelena zusammen „Kad mi dođeš ti“ singen, könnt ihr im Video auf der zweiten Seite sehen!