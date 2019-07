Schockvideo: Serbische Krankenschwester misshandelt Kinder (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Am Wochenende tauchte ein Video von einer Krankenschwester aus Belgrad auf, die sich unangemessen gegenüber Kindern verhalten hat. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die 23-jährige Dj. A. wurde heimlich bei ihrem gewaltvollen Umgang mit Kindern im Zentrum für Schutz von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen verhalten hat. Direktor des Zentrums Zoran Milačić erließ die vorübergehende Suspendierung der Krankenschwester bis zum Ende der Ermittlungen.

Im Video sieht man die 23-Jährige in ein Zimmer kommen, in welchem sich mehrere Kinder in ihren Kinderbetten befinden. Mit einem Arm trägt sie ein Kind, mit der anderen benutzt sie ihr Smartphone, was verboten ist. Daraufhin hebt sie das Kind in die Höhe und wirft es ohne Rücksicht in das Kinderbett.

Das gepostete Video von „Pokret Levijatan“ zeigt auch, wie sie mit ihrem Smartphone mehrere Fotos knipst. Auch dies ist laut Regeln des Hauses verboten. Wie „Blic“ meldet, arbeitet A. seit mehr als drei Monaten als Krankenschwester in diesem Zentrum.

