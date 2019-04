Gewinne Tickets für den Kinohit „Unheimlich Perfekte Freunde“

Teile diesen Beitrag:







Am 5. April startet der Abenteuerfilm für die ganze Familie in den österreichischen Kinos. Pünktlich zum Start verlosen wir 5×2 Tickets.

Kurzinhalt: Emil (Jona Gaensslen) und Frido (Luis Vorbach) sind beste Freunde. Als in einem Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt die Spiegelbilder der beiden zum Leben erweckt werden, glauben die zehnjährigen Jungs, das große Los gezogen zu haben: Die Doppelgänger können nämlich all das, was Frido und Emil selbst nicht so gut können, ihre ambitionierten Eltern aber von ihnen erwarten. Doch als ihre Abbilder plötzlich beginnen, eigene Ziele zu verfolgen, müssen die beiden Freunde einen Weg finden, die unheimlichen Geister, die sie riefen, wieder los zu werden. Das aber gestaltet sich schwieriger als gedacht …

Regie: Marcus H. Rosenmüller

Darsteller: Marie Leuenberger, Margarita Broich, Luis Vorbach, Jona Gaensslen

Genre: Abenteuer, Family

Mehr Infos zum Film unter: https://www.constantinfilm.at/kino/unheimlich-perfekte-freunde.html

