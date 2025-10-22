Gewitter-Alarm: Hier drohen jetzt schwere Sturmböen und Schnee!

Herbst zeigt seine raue Seite: Zwei Tiefdruckgebiete bringen Österreich einen markanten Wetterumschwung mit Regen, sinkender Schneefallgrenze und stellenweise schweren Sturmböen.

Unbeständiges Herbstwetter zieht über Österreich. Zwei Tiefdruckgebiete sorgen ab Mitte der Woche für einen markanten Wetterumschwung. Tief „Irawan“ bringt am Mittwoch landesweit trübe Bedingungen mit sich. In Vorarlberg fällt häufig Niederschlag, während es in den übrigen Landesteilen überwiegend niederschlagsfrei bleibt – allerdings unter einer dichten Wolken- oder Nebeldecke. Besonders hartnäckig zeigt sich der Hochnebel in den südlichen Beckenlagen sowie im östlichen Flachland. Vereinzelte Aufhellungen sind primär im östlichen Bergland zu erwarten.

Am Donnerstag dominiert zunächst wieder Hochnebel im Süden und Osten des Landes. An der Alpennordseite sorgt hingegen Südföhn zeitweise für Sonnenschein. Vorarlberg wird bereits vormittags von Regenfällen erfasst, die sich mit einer herannahenden Kaltfront ostwärts ausbreiten. Mit kräftigen Niederschlägen und Gewittern entlang der Kaltfront ist vor allem in den südlichen Landesteilen sowie im Gebiet von den Kitzbüheler Alpen bis ins Mittelburgenland zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt örtlich auf 1.000 bis 1.200 Meter ab. Zum Tagesausklang drohen an der Alpennordseite und im Osten stellenweise schwere Sturmböen.

⇢ Föhn-Falle: Temperatur stürzt ab – Schnee in Sicht



Kaltfront naht

Der Freitag bringt eine leichte Wetterberuhigung, bleibt jedoch weiterhin vom Tiefdruckeinfluss geprägt. Südlich des Alpenhauptkamms setzt sich die Sonne durch, während nördlich davon überwiegend Bewölkung mit vereinzelten Schauern vorherrscht. In höheren Lagen fällt ab 1.100 bis 1.400 Metern Schnee. Im Donauraum und im östlichen Flachland hält der kräftige bis stürmische Wind aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen an. Rund um den Wienerwald können Sturmböen auftreten.

⇢ Sibirische Kälte im Anmarsch – Droht der „Jahrhundertwinter“?



Wochenendaussichten

Der Samstag verläuft größtenteils niederschlagsfrei und bringt besonders im Osten zeitweise sonnige Abschnitte. Der Westwind schwächt sich allmählich ab, weht jedoch nach wie vor lebhaft bis kräftig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 9 und 15 Grad.

Besonders am Donnerstag sorgt Tief „Joshua“ für ausgeprägte Wetterphänomene.