Gift in Babymilch: Jetzt auch Danone-Produkte betroffen

Eltern sollten derzeit besonders aufmerksam sein: Das Unternehmen Danone hat mehrere seiner Produkte zurückgerufen. Diese Maßnahme steht in Verbindung mit einem größeren Lebensmittelskandal, der durch den Verdacht auf das Toxin Cereulid in Säuglingsnahrung von Nestlé ausgelöst wurde, wie Ntv berichtet. Das Gift wurde in einer Zutat nachgewiesen, die von einem chinesischen Lieferanten stammt.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung erklärt zu den gesundheitlichen Risiken: „Wird Cereulid mit dem Lebensmittel aufgenommen, kann es innerhalb von 0,5 bis 6 Stunden Übelkeit und Erbrechen auslösen„. In den meisten Fällen klingen die Beschwerden innerhalb eines Tages wieder ab. Schwerwiegende Vergiftungen durch hohe Konzentrationen des Toxins sind selten, können jedoch Organschäden verursachen. In der Vergangenheit wurden sogar einzelne Todesfälle dokumentiert.

Behördliche Maßnahmen

Die Shop-Apotheke hat ein Schreiben veröffentlicht, in dem es heißt: „Aufgrund der aktuellen Dynamiken in der Säuglingsbranche sowie der sich weiterentwickelnden internationalen Empfehlungen verschiedener Behörden führen wir dennoch – in Abstimmung mit den deutschen Behörden – eine Rücknahme der nachfolgenden Chargen durch.“

Betroffene Produkte

Konkret betroffen sind folgende Produkte: Aptamil Pronatura Pre (1,2 Kilogramm, Mindesthaltbarkeitsdatum 19. November 2026), Aptamil Pronatura 1DE (800 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum 10. November 2026) und Aptamil Profutura Duo Pre D (800 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum 20. April 2027). Die zurückgerufenen Waren wurden zwischen Mai und August 2025 produziert.

