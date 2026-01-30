Agenten als Flugbegleiter: MI6-Geheimplan rettete Briten aus Saddams Falle

Ein geheimes Netzwerk, ein Flugzeug in Feindeshand und eine riskante Mission – wie britische Agenten im Schatten des Kuwait-Konflikts Geschichte schrieben.

Die Rolle des MI6

Der britische Geheimdienst MI6 spielte eine entscheidende Rolle während des Kuwait-Konflikts im Jahr 1990. Nach der Invasion Kuwaits durch den Irak unter Saddam Hussein am 2. August 1990 wurden britische Staatsbürger in Kuwait gefangen gehalten. Der MI6 entwickelte daraufhin einen gewagten Plan zur Rettung dieser Geiseln.

Die Operation beinhaltete die Zusammenarbeit mit British Airways, um einen scheinbar regulären Flug nach Kuwait zu organisieren. Dieser Flug sollte als humanitäre Mission getarnt werden, während das eigentliche Ziel die Evakuierung britischer Staatsbürger war. Die Geheimdienstoffiziere wurden als Flugbegleiter und Crewmitglieder verkleidet, um keinen Verdacht zu erregen.

Geheime Evakuierung

Die Planung der Operation dauerte mehrere Wochen und erforderte präzise Koordination zwischen dem MI6, dem britischen Außenministerium und British Airways. Die größte Herausforderung bestand darin, die irakischen Behörden zu überzeugen, dass es sich um einen harmlosen humanitären Flug handelte, während gleichzeitig die Evakuierung vorbereitet wurde.

Am Tag der Operation landete das Flugzeug erfolgreich in Kuwait. Die als Flugpersonal getarnten MI6-Agenten konnten unbemerkt mit den britischen Staatsbürgern kommunizieren und ihnen Anweisungen für die Evakuierung geben. Innerhalb weniger Stunden wurden mehr als 100 Briten an Bord gebracht und sicher aus Kuwait ausgeflogen.

Diplomatische Nachwirkungen

Der Erfolg dieser verdeckten Operation stärkte die Position Großbritanniens in der internationalen Koalition gegen den Irak. Die britische Regierung unter Margaret Thatcher nutzte diesen Erfolg, um weitere Unterstützung für militärische Maßnahmen gegen Saddam Hussein zu gewinnen.

Die Operation gilt bis heute als eines der erfolgreichsten Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und zivilen Organisationen in Krisenzeiten. Trotz der hohen Risiken verlief die Mission ohne Zwischenfälle, und alle beteiligten britischen Staatsbürger konnten sicher evakuiert werden.

Der MI6 erhielt für diese Operation besondere Anerkennung von der britischen Regierung, obwohl viele Details erst Jahre später öffentlich bekannt wurden.