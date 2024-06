Gleichzeitig gehustet und geniest – Plötzlich hängen Gedärme raus

Ein außergewöhnlicher Frühstücksunfall in Florida schockiert: Ein 63-jähriger Mann erlebte eine unerwartete medizinische Krise, als seine kürzlich operierte Wunde nach einem Nies-Husten-Anfall plötzlich aufplatzte.

Unerwarteter Zwischenfall beim Frühstück

In einem Restaurant in Florida spielte sich eine Szene ab, die mehr nach einem medizinischen Horrorfilm klingt als nach einer gewöhnlichen Mahlzeit. Ein 63-jähriger Amerikaner, dessen Name nicht genannt wurde, erlebte den Schock seines Lebens, als er während des Frühstücks mit seiner Frau einen starken Schmerz im Unterleib verspürte. Der Grund dafür war beinahe unvorstellbar: Teile seiner Eingeweide hatten sich einen Weg durch seine frische Operationswunde gebahnt.

Eine schockierende Entdeckung

Der Vorfall, über den auch die „Daily Mail“ berichtete, ereignete sich nur zwei Wochen nach einer Operation, von der die Ärzte behaupteten, sie sei gut verheilt. Der plötzliche Schmerz führte jedoch zu einer erschreckenden Entdeckung. Der Mann bemerkte ein ungewöhnliches „nasses“ Gefühl untenrum und stechende Schmerzen. Ein Blick unter sein Hemd offenbarte die erschreckende Wahrheit.

Medizinische Rarität erstaunt Fachwelt

Die herbeigerufenen Rettungskräfte standen zunächst vor einem Rätsel, da es kein etabliertes Protokoll für derartige medizinische Notfälle zu geben scheint. Es wurde festgestellt, dass „große Mengen Darm“ des Patienten durch die Narbe nach außen traten. Dieses Phänomen, ausgelöst durch das simultane Husten und Niesen, faszinierte selbst erfahrene Mediziner und wurde als bemerkenswerter Fall im American Journal of Medical Case Reports dokumentiert.

Erfolgreiche Wiederherstellung

Die Chirurgen im Krankenhaus konnten den herausgetretenen Darm schließlich zurückverlegen und die Wunde sicher verschließen. Nach einer nur sechstägigen Erholungsphase im Krankenhaus konnte der Mann wieder nach Hause entlassen werden, glücklicherweise ohne weitere Zwischenfälle.