Schock: Braut macht Beauty-Behandlung kurz vor der Hochzeit (VIDEOS)

In Queenslands sollte der lang erwartete Hochzeitstag von Jessica Mandry zu einem unvergesslichen Ereignis werden – allerdings auf eine Weise, die sie sich nie hätte träumen lassen.

Sieben Jahre lang hatten Jessica und ihr Partner Brandon auf diesen besonderen Tag hingefiebert, eine Zeit gefüllt mit Vorfreude, Planung und dem Wunsch, ihre Liebe im Kreise von Familie und Freunden zu feiern.

Vorbereitungen mit unerwarteten Folgen

Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren: Location, Catering und Fotografin waren gebucht. Nun wollte sich Jessica auch um ihr eigenes Wohlbefinden kümmern und gönnte sich wenige Tage vor der Trauung sowohl eine Tanning-Sitzung als auch eine Augenbrauenbehandlung. Was als Akt der Selbstfürsorge gedacht war, entpuppte sich jedoch als Beginn eines Albtraums.

Schönheit trotz Widrigkeiten

Als Jessica am Morgen des Tages vor ihrer Hochzeit erwachte und einen Blick in den Spiegel warf, schockierte sie ihr Anblick zutiefst: Eine schwere allergische Reaktion hatte ihr Gesicht nahezu unkenntlich gemacht, begleitet von einer starken Rötung um die Augenbrauen. Die Hochzeit ließ sich jedoch nicht so einfach verschieben. Mit Hilfe ihrer Stylistin versuchte Jessica, durch geschicktes Make-up das Beste aus der Situation zu machen. Trotz der Herausforderungen bewies sie an ihrem Hochzeitstag, dass wahre Schönheit auch unter widrigen Umständen erstrahlen kann.

Holpriger Start in die Flitterwochen

Die anschließenden Flitterwochen starteten für das frischvermählte Paar allerdings mit einem Besuch beim Arzt, denn Jessicas Zustand hatte sich über Nacht noch verschlechtert. Ihr Gesicht war weiter angeschwollen, und ihre Augen hatten sich in kleine Schlitze verwandelt. Dennoch ließ sich Jessica ihren Humor nicht nehmen und teilte die Situation in einem leichtfüßigen Austausch mit ihrem Mann auf TikTok. Online fand Jessica viel Mitgefühl für ihr unerwartetes Hochzeitsdrama. Ein Arzt führte die Reaktion auf eine Mischung aus der künstlichen Bräunung und dem Wachsverfahren zurück, wobei auch Teebaumöl als möglicher Auslöser genannt wurde.

Während viele Jessica Trost spendeten, gab es auch negative Kommentare unter dem Video. Viele kritisieren das Timing ihrer Schönheitsbehandlungen in Frage: „Sich EINEN TAG VORHER wachsen zu lassen und eine Bräunungsdusche zu nehmen, ist ein absolutes No-Go.“

Ein unvergessliches Erlebnis

Ihr Hochzeitstag und die damit verbundenen Ereignisse werden sicherlich eine Geschichte sein, die noch lange in ihrer Familie erzählt wird – eine Geschichte über Liebe und Entschlossenheit.