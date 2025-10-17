Glühwein, Lichterglanz, Weltruhm: Wiener Weihnachtsmarkt erobert Spitzenplatz

Die Weihnachtssaison rückt näher, und mit ihr die Gelegenheit, einen der bezaubernden Christkindlmärkte zu besuchen. Das renommierte Reisemagazin „Time Out“ hat kürzlich einen Wiener Weihnachtsmarkt unter die schönsten und magischsten Europas gereiht – ein Erlebnis, das Einheimische wie Touristen nicht verpassen sollten.

Christkindlmärkte verkörpern die Essenz der Vorweihnachtszeit: Süße Aromen von karamellisierten Mandeln vermischen sich mit dem würzigen Duft von Glühwein, während Verkaufsstände mit glitzernden Lichterketten, traditionellem Holzspielzeug und kunstvollem Handwerk zum Verweilen einladen. In seinem aktuellen Ranking hat „Time Out“ nun jene Orte identifiziert, an denen die weihnachtliche Atmosphäre besonders intensiv zu spüren ist – und ein Wiener Markt schaffte es auf die prestigeträchtige Liste.

Wien konnte sich einen Ehrenplatz unter Europas herausragenden Weihnachtsmärkten sichern. Die „Weihnachtswelt“ am Rathausplatz vereint traditionelles Ambiente mit kulinarischen Köstlichkeiten und festlichem Flair, was Gäste aus aller Welt anzieht. Über 100 Stände präsentieren handgefertigte Geschenkartikel, regionale Spezialitäten und wärmende Getränke – ein Paradies für jeden Weihnachtsfreund. Wann? 14. November bis 26. Dezember 2025 Wo? Rathausplatz, Wien

⇢ Rote Riesen erobern Wien: Weihnachtskugeln schon im Herbst



Europäische Highlights

Für authentischen Weihnachtszauber bleibt Nürnberg unerreicht. Der legendäre Christkindlesmarkt gilt als Pflichttermin für Liebhaber der festlichen Jahreszeit. Eingebettet in mittelalterliche Architektur, umgeben vom Aroma frischer Lebkuchen und Bratwürste, tauchen Besucher in eine vergangene Epoche ein. Wer dem winterlichen Treiben zusehen möchte, findet an der Glühweinbar den perfekten Platz, um die besinnliche Atmosphäre aufzusaugen. Wann? 28. November bis 24. Dezember 2025 Wo? Hauptmarkt, Nürnberg

Manchester hat sich überraschend den zweiten Platz im europäischen Ranking gesichert. Die nordenglische Metropole erscheint zunächst nicht als klassisches Weihnachtsmarkt-Ziel, verwandelt sich jedoch am Albert Square in eine beeindruckende Winterlandschaft. Mit mehr als 200 Hütten im alpinen Stil, einem Angebot von Bratwürsten über Yorkshire-Pudding-Wraps bis hin zu heißen Strudeln, entwickelt sich der Markt zum kulinarischen Hotspot. Ein ideales Ziel für Freunde britischer Atmosphäre und gastronomischer Entdeckungen! Wann? 7. November bis 4. Jänner 2026 Wo? Albert Square, Manchester

Romantische Metropolen

In Paris verstärkt die Weihnachtszeit den ohnehin vorhandenen romantischen Charm der Metropole. Besonders der Markt im Jardin des Tuileries schafft eine unvergleichliche Atmosphäre. Zwischen kunstvollen Lichtinstallationen und handwerklichen Kostbarkeiten können Besucher bei einem Glas Champagner entspannen oder vom Riesenrad aus den winterlichen Blick auf die französische Hauptstadt genießen. Wann? 16. November bis 15. Jänner Wo? Pl. de la Concorde, Paris

Der Vörösmarty tér (zentraler Platz) beherbergt Budapests traditionsreichsten Weihnachtsmarkt und verbindet historisches Ambiente mit festlichem Zauber. Neben kunsthandwerklichen Erzeugnissen locken hier ungarische Spezialitäten wie Gulasch und Strudel. Die täglichen Live-Auftritte mit Musikrichtungen von Jazz bis Blues machen den Besuch zu einem multisensorischen Erlebnis. Wann? 15. November bis 31. Dezember 2025 Wo? Vörösmarty tér, Budapest

Nürnberg Manchester Paris Budapest Wien Vilnius London Luzern Tallinn Kopenhagen

Ganz gleich, wo Sie die Festtage verbringen – die dampfenden Glühweinstände und die festliche Stimmung der Weihnachtsmärkte bieten überall in Europa zauberhafte Momente.