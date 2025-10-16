Rote Riesen erobern Wien: Weihnachtskugeln schon im Herbst

Während Wiens Bäume noch im Herbstkleid stehen, hängen in der Innenstadt bereits die ersten Weihnachtskugeln. Die Stadt rüstet sich für die Festsaison.

Bei angenehmen 15 Grad und ruhigem Herbstwetter macht sich in Wien bereits die erste weihnachtliche Atmosphäre bemerkbar – ganze 68 Tage vor dem eigentlichen Fest. Während die Bäume gerade erst ihr herbstliches Farbenspiel beginnen und die Blätter langsam zu Boden segeln, werden in der Innenstadt schon die ersten Weihnachtsdekorationen angebracht. Fast zehn Wochen vor dem Heiligen Abend erscheinen die festlichen Installationen, obwohl die meisten Menschen mittlerweile an den Anblick von Lebkuchen in Supermarktregalen mitten im Sommer gewöhnt sind.

Festliche Dekoration

In der Rotenturmstraße in Wien-Innere Stadt sind bereits die markanten roten Kugeln montiert, die seit Jahren zum charakteristischen Erscheinungsbild der vorweihnachtlichen City gehören. Diese imposanten Dekorationselemente bringen jeweils rund 100 Kilogramm auf die Waage und messen vier Meter im Durchmesser. Die weihnachtliche Transformation der Stadt umfasst insgesamt mehr als zwei Millionen Lichter, die in 32 Einkaufsstraßen installiert werden und Wien zur „Weihnachtshauptstadt“ machen.

Für diese umfangreiche Beleuchtung werden nahezu 200 Kilometer Kabel verlegt. Die ersten Lichtinstallationen werden Anfang November in Betrieb genommen. Auch der Einzelhandel bereitet sich intensiv vor – für viele Branchen stellt die Weihnachtszeit schließlich die umsatzstärkste Periode des Jahres dar.

Weihnachtsmärkte beginnen

Den Auftakt der Weihnachtsmarktsaison macht in diesem Jahr der Markt auf Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing, der am 6. November seine Pforten öffnet. Besonders bemerkenswert: Der gesamte Ehrenhof wird in eine festliche Weihnachtswelt verwandelt.

Noch früher, nämlich bereits am 22. Oktober, wird der Weihnachtsbaum aufgestellt.