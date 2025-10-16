Gartenfeuer außer Kontrolle: 52-Jähriger fängt selbst Feuer

Ein fataler Fehler beim Gartenfeuer: Als der Lavendel nicht brennen wollte, griff ein 52-Jähriger zu Benzin – mit dramatischen Folgen für ihn selbst.

Ein 52-jähriger Mann aus Ferndorf musste nach einem Unfall mit schweren Verbrennungen per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Graz transportiert werden. Der Vorfall ereignete sich auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses am Insberg in Ferndorf.

Die Ehefrau des Hausbesitzers hatte zunächst versucht, vertrockneten Lavendel in einer Feuerschale zu verbrennen. Als dies nicht gelang, bat sie ihren Mann um Unterstützung. Dieser entschied sich, Benzin als Brandbeschleuniger einzusetzen.

Folgenschwerer Zündversuch

Durch Windeinwirkung und aufsteigende Dämpfe gelangte das Benzingemisch offenbar auf die Kleidung des 52-Jährigen. Bei einem erneuten Zündversuch in der Feuerschale fing plötzlich auch sein Pullover Feuer. Obwohl das Ehepaar die Flammen gemeinsam löschen konnte, erlitt der Mann dennoch schwere Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper.

Nach Alarmierung der Rettungskräfte wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in die Spezialabteilung für Verbrennungsopfer der Grazer Universitätsklinik gebracht.

Seine Frau blieb bei dem Unglück unverletzt.