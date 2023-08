Goldene 20 Jahre: Dorotheum Lugner City feiert Jubiläum

Das DOROTHEUM feiert sein 20-jähriges Bestehen im beliebtesten lokalen Einkaufszentrum mit einer Vielzahl von Gewinnmöglichkeiten und verlockenden Angeboten. Die Besucher erwartet ein Schätzspiel, ein Glücksrad sowie spezielle Jubiläumsrabatte. Auf der Showbühne der Wiener Lugner City können die Gäste außerdem eine spannende Schnupperauktion erleben. Seien Sie dabei und feiern Sie mit uns!

Vom 4. bis 9. September 2023 lädt das Dorotheum in der Lugner City zu einer aufregenden Jubiläumswoche ein: Die Bereiche „DOROTHEUM Pfand“ und „DOROTHEUM Juwelier“ zelebrieren ihre erfolgreichen zwei Jahrzehnte an ihrem gemeinsamen Standort im Einkaufszentrum. Die Besucher erwartet eine Fülle an Höhepunkten und Attraktionen.

Gucci Armspangenuhr Edelstahl, Quarz, 12 verschiedene Farben, Gehäusedurchmesser ca. 26 mm Mindestverkaufspreis: € 250,-

Cartier Trinity Ring Gold, Weißgold, Roségold 750, RW 50 Mindestverkaufspreis: € 1.200, –

Sensation: Ein 0,36 ct-großer Brillant gelangt mit einem Mindestverkaufspreis von nur € 1,- zur Schnupperauktion.

Nehmen Sie am Schätzspiel teil und haben Sie die Chance, eine Goldene Philharmoniker Münze zu gewinnen. Während der Jubiläumswoche finden Sie in den Räumlichkeiten des DOROTHEUM Lugner City ein Glücksschwein, gefüllt mit goldenen Spielmünzen. Schätzen Sie die Anzahl der Münzen im durchsichtigen Schweinchen und sichern Sie sich die Gelegenheit auf den Gewinn.

Alle Besucher, die in der Dorotheum-Filiale eine korrekte Schätzung über die Anzahl der Münzen im durchsichtigen Sparschwein abgeben, haben die Chance auf tolle Gewinne. Verlost werden eine 1/10 Unze Goldmünze Wiener Philharmoniker sowie 5 Silbermünzen Wiener Philharmoniker mit je 1 Unze. Machen Sie mit, schätzen Sie und erhöhen Sie Ihre Chancen auf den Gewinn. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Am 8. September um 16:00 Uhr findet in der Lugner City Mall der Höhepunkt der Jubiläumswoche statt: Eine besondere Schnupperauktion, bei der 2 x 20 Schmuckstücke und Uhren versteigert werden. Für zusätzliche Spannung sorgt ein einzelner 0,36 ct Brillant, der zum Rufpreis von lediglich 1 Euro angeboten wird – ein sicherlich aufregender Moment. Richard Lugner persönlich wird die Schnupperauktion zusammen mit Alexander Wolf, dem Filialleiter des Dorotheums, eröffnen und auf der Showbühne präsent sein. Als besonderes Sammlerstück wird vor Ort eine goldene Anstecknadel mit dem Schriftzug „Lugner“, entworfen vom berühmten Hausherrn, zur Versteigerung stehen. Nach Abschluss der Schnupperauktion sind alle Bieter herzlich eingeladen, im Dorotheum in gemütlicher Atmosphäre mit kleinen Erfrischungen den Tag ausklingen zu lassen.

(FOTO: Dorotheum) Anzahl der „Goldmünzen“ schätzen und gewinnen! Auf richtige Schätzungen warten tolle Preise!

Hauptpreis ist eine 1/10 Unze Goldmünze der Wiener Philharmoniker.

Außerdem gibt es jeweils fünf Silbermünzen zu je 1/1 Unze zu gewinnen.

Jubiläumswoche 4. bis 9. September 2023:

DOROTHEUM Lugner City

1150 Wien, Gablenzgasse 5–13, Top UG 21

Tel. +43-1-492 07 34

https://dorotheum-pfand.com/



Schnupperauktion mit Glücksrad:

8. September 2023 um 16:00 Uhr

Lugner City Mall (Mitbieten nach Anmeldung)

https://bit.ly/Schnupperauktion

Alle Schmuckstücke und Uhren können ab sofort im DOROTHEUM Lugner City besichtigt werden. Fürs Mitbieten bei der Schnupperauktion ist eine Anmeldung in der Filiale erforderlich. Mit dieser Anmeldung erhalten Sie am Tag der Schnupperauktion Ihre Bieternummer.