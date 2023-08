Familienunternehmen übernimmt diese Billa Plus Filialen

In einem bahnbrechenden Schritt für die regionale Wirtschaft hat die traditionsreiche Sutterlüty Gruppe eine Übereinkunft mit der Rewe Group Österreich erzielt, um die drei Billa Plus Märkte in Altach, Dornbirn und Rankweil zu übernehmen. Ab November 2023 werden die Märkte und ihre rund 160 Mitarbeiter in das Egger Familienunternehmen integriert und unter dem Namen Sutterlüty firmieren.

Die Sutterlüty Gruppe und die Rewe Group Österreich bekräftigen ihre langjährige Partnerschaft mit einer wegweisenden Entscheidung: Drei Billa Plus Märkte in Vorarlberg werden ab Herbst 2023 schrittweise in Sutterlüty Märkte umgewandelt. Damit stärkt das Familienunternehmen seine Präsenz in der Region und setzt einen wichtigen Meilenstein in seiner Wachstumsstrategie.

„Wir möchten allen Vorarlberger:innen ein noch besseres Einkaufserlebnis hier im Ländle ermöglichen und die drei neuen Märkte sind dabei ein wichtiger Schritt auf diesem Weg“, erklärt Jürgen Sutterlüty, Geschäftsführer des Unternehmens. Die Übernahme ist Teil einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, die regionale Wertschöpfung zu stärken. Mit derzeit 26 Ländlemärkten und fast 700 engagierten Mitarbeiter ist Sutterlüty bereits ein bedeutender Akteur in der Vorarlberger Lebensmittelbranche.

Team-Erweiterung

Die Übernahme der Billa Plus Märkte bedeutet auch eine Erweiterung des Teams. „Wir heißen alle Mitarbeiter:innen und Kund:innen von Billa Plus herzlich in der Sutterlüty Familie willkommen und freuen uns darauf, Sie in den nächsten Monaten in unseren neugestalteten Märkten begrüßen zu dürfen“, so Sutterlüty. Die neuen Kollegen von Billa Plus bringen wertvolles Know-how und Erfahrung mit, die das Sutterlüty-Team optimal ergänzen.

Die Begeisterung über die Übernahme ist nicht nur auf Seiten von Sutterlüty spürbar. Auch Harald Mießner, Vorstand Vertrieb bei Billa, sieht in der Übereinkunft eine Win-Win-Situation: „Wir freuen uns, dass wir mit Sutterlüty nicht nur einen langjährigen Partner, sondern einen Vorarlberger Traditionsbetrieb gefunden haben, der unsere Märkte erfolgreich weiterführen wird. So profitieren Kund:innen weiterhin von einer großen Sortimentsauswahl und unsere Mitarbeiter:innen von einem krisensicheren Umfeld im Lebensmittelhandel bei einem familiengeführten Vorarlberger Unternehmen.“