Google will 32 Millionen Mücken freilassen – der Grund überrascht

32 Millionen Stechmücken, zwei Bundesstaaten, ein Technologieriese – Alphabets Plan gegen tropische Krankheitserreger sorgt für Aufsehen.

Googles Mutterkonzern Alphabet hat bei den zuständigen US-Behörden einen Antrag gestellt, um in Kalifornien und Florida innerhalb von zwei Jahren bis zu 32 Millionen Stechmücken auszusetzen. Das Vorhaben trägt den Namen „Debug“ und verfolgt ein klares Ziel: Die Population jener Mückenarten zu dezimieren, die als Überträger von Krankheiten wie Dengue-Fieber, Zika, Chikungunya oder dem West-Nil-Virus bekannt sind.

Das Konzept dahinter setzt auf einen biologischen Mechanismus: Freigesetzt werden ausschließlich männliche Tiere, die keine Menschen stechen. Diese Moskitos sind mit dem natürlich vorkommenden Bakterium Wolbachia besiedelt. Wenn sich diese Männchen mit wildlebenden Weibchen paaren, entwickeln sich aus den Eiern keine überlebensfähigen Larven – die Population soll so sukzessive zurückgehen.

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Die Methode, Wolbachia-Bakterien zur Eindämmung krankheitsübertragender Mücken einzusetzen, ist kein Produkt jüngster Forschung – Wissenschaftler beschäftigen sich seit mehreren Jahrzehnten damit.

Behördliche Prüfung

Derzeit liegt der Antrag bei der US-Umweltschutzbehörde EPA zur Prüfung vor. Geplant ist die Freisetzung von bis zu 16 Millionen Moskitos pro Jahr, verteilt auf Florida und Kalifornien. Vor einer abschließenden Entscheidung ist ein öffentliches Beteiligungsverfahren vorgesehen, in dem sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Fachleute Stellung nehmen können.

Vergleichbare Programme wurden bereits in verschiedenen Ländern erprobt. In Singapur meldeten die Behörden nach einem ähnlichen Einsatz deutlich gesunkene Mückenbestände sowie einen Rückgang von Dengue-Erkrankungen in den betroffenen Gebieten.

Dennoch ist das Projekt nicht unumstritten: Kritische Stimmen warnen vor möglichen Folgen für lokale Ökosysteme und dringen auf eine eingehende Untersuchung langfristiger Auswirkungen. Befürworter entgegnen, dass die Methode gezielt auf krankheitsrelevante Mückenarten abziele und den Einsatz chemischer Insektizide reduzieren könne.

Alphabets Moonshot-Strategie

Dass ausgerechnet ein Technologiekonzern dieses Feld betritt, erklärt sich aus der Struktur von Alphabet: Projekt „Debug“ ist in der Innovationsabteilung des Unternehmens angesiedelt, wo Forscherinnen und Forscher an sogenannten „Moonshot“-Projekten arbeiten – technologischen Ansätzen, die auf die Lösung grundlegender gesellschaftlicher Herausforderungen abzielen.

Für Alphabet reiht sich das Vorhaben in eine übergeordnete Strategie ein, neben dem Kerngeschäft auch in Bereiche wie Gesundheit, Biotechnologie und künstliche Intelligenz zu expandieren.