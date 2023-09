Graz: Unbekannte Täter lassen Schweinekopf vor Moschee liegen

In der sonst so idyllischen Stadt Graz wurde am letzten Sonntagabend das friedliche Miteinander gestört. Unbekannte Täter haben einen abgetrennten Schweinekopf vor den Eingang einer Moschee platziert. Eine Aktion, die als grobe Beleidigung und Provokation gegen die muslimische Gemeinschaft gilt.

Die Behörden wurden rasch auf den Vorfall aufmerksam und das Landesamt für Verfassungsschutz hat umgehend die Ermittlungen übernommen. Die Täter sind bislang unbekannt, doch die Behörden sind zuversichtlich, sie bald ausfindig machen zu können.

Dieser Vorfall ist leider kein Einzelfall in der steirischen Hauptstadt. Bereits im Jahr 2016 wurde die muslimische Gemeinschaft in Graz durch eine ähnliche Tat vor den Toren einer anderen Moschee provoziert. Damals konnten die Täter dank der akribischen Arbeit der Ermittler gefasst werden.

Empörung und Solidarität

Die aktuelle Tat hat erneut eine Welle der Empörung und Solidarität in der Bevölkerung ausgelöst. Die Botschaft ist klar: Derartige Handlungen werden nicht toleriert und die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, bleibt die Frage, wie es zu solchen Taten kommen kann und wie man sie in Zukunft verhindern kann.