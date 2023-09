Klimabonus 2023 landet ab Anfang September auf den Konten

Ohne Antrag, ohne Aufwand und direkt aufs Konto oder per Post. Der Klimabonus 2023 kommt. Ab dem 5. September startet die Auszahlung, die für mehr als 8,5 Millionen Menschen in Österreich eine willkommene finanzielle Unterstützung darstellt. Mit einem Maximalbetrag von 220 Euro ist dieser Bonus ein kleines, aber feines Zuckerl für alle, die ihren Hauptwohnsitz für mindestens sechs Monate im Jahr in Österreich haben.

Nachdem im letzten Jahr ein erhöhter Klima- und Antiteuerungsbonus ausgezahlt wurde, kehrt das System 2023 zur ursprünglichen regionalen Staffelung zurück. Der Sockelbetrag liegt bei 110 Euro, je nach regionaler Stufe kann der Klimabonus jedoch bis zu 220 Euro betragen.

Wer bekommt den Klimabonus?

Die Voraussetzung für den Erhalt des Klimabonus ist simpel: Man muss für mindestens sechs Monate bzw. 183 Tage im Anspruchsjahr seinen Hauptwohnsitz in Österreich haben. Staatsbürgerschaft und Alter spielen keine Rolle. Insgesamt sind in diesem Jahr 8.574.541 Menschen anspruchsberechtigt. Die Mehrheit von ihnen, nämlich 7.490.914, wird den Klimabonus direkt auf ihr Konto überwiesen bekommen. Die restlichen 1.083.627 erhalten den Bonus per Post.

Digitalisierung trifft Klimaschutz

Wer seinen Anspruch auf den Klimabonus prüfen möchte, kann dies nun ganz einfach online tun. Mit dem neuen Website-Tool auf klimabonus.gv.at/kontakt/ kann man die individuelle Höhe des Klimabonus 2023 abfragen.

Umzug im ersten Halbjahr?

Für alle, die im ersten Halbjahr umgezogen oder zugezogen sind, gibt es eine gute Nachricht: Sie erhalten den Klimabonus im Frühjahr 2024. Der Anspruch für den Klimabonus 2023 ist in diesen Fällen noch nicht erfüllt, da der über das gesamte Jahr mehrheitliche Wohnort im Juli noch nicht eindeutig feststellbar war oder überhaupt noch nicht genug Meldetage erreicht wurden.

Über 8,5 Millionen in Österreich lebende Menschen erhalten auch in diesem Jahr den Klimabonus wieder. „Die Auszahlung erfolgt auch dieses Jahr wieder so einfach und bequem wie möglich – automatisch, antragslos, direkt auf das Konto oder per Post“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Ein klares Statement, das verdeutlicht, wie wichtig der Klimaschutz für die österreichische Regierung ist.